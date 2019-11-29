أول النهار

لندن- كونا: كرمت مؤسسة المرأة العربية في بريطانيا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل تقديرا لدورها البارز والحافل في تطوير العمل بالقطاعات الحكومية التي عملت بها.

جاء ذلك خلال حفل أقامته مؤسسة المرأة العربية مساء أمس الاول الأربعاء بالتعاون مع جامعة (ريجنت) البريطانية لمجموعة من المبدعات العربيات في مجالات مختلفة بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وممثل عن عمدة لندن.

وشهد الحفل كذلك تكريم الوزيرة الفرنسية السابقة من اصل مغربي تجاه بلقاسم لدورها في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والمذيعة اللبنانية ريا اباراشد عن فئة التقديم والعمل التلفزيوني ومن الإمارات الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ريم الفلاسي لدورها في دعم الأسرة.

وأعربت العقيل في تصريح لـ كونا عن سعادتها بهذا التكريم مع نخبة من النساء العربيات المتميزات في عدد من المجالات مشيرة الى ان المرأة العربية أضحت عنصرا مهما ومؤثرا في جميع مناحي الحياة.

وقالت انه لولا ايمان القيادة السياسية ممثلة بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحرصه على تمكين المرأة لما وصلت المرأة الكويتية إلى ما وصلت اليه الان حيث تتبوأ اعلى المناصب القيادية وتسهم بصنع القرار السياسي.

وذكرت العقيل ان القيادة السياسية في الكويت تولي المرأة اهتماما بالغا حيث حرصت على تمكينها من العمل السياسي واعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها البناء في المجتمع.

ولفتت في هذا السياق الى تجربتها الشخصية في العمل الحكومي من خلال تقلدها العديد من المناصب والمسؤوليات الإدارية العليا في الدولة مشيدة بالثقة التي منحتها اياها القيادة السياسية للمساهمة في خدمة الكويت.

من جانبه، قال نائب رئيس جامعة (ريجنت) في لندن ومديرها التنفيذي ورئيس الجائزة السنوية للمرأة العربية البروفيسور ألدوين كوبر انه من الأهمية بمكان الاعتراف بالدور الريادي الذي تؤديه الوزيرة العقيل في وقت اصبح تأثير المرأة العربية أكبر من أي وقت مضى.

واضاف ان هذه المبادرة جاءت للاحتفاء بالنساء العربيات الأكثر تميزا ممن أسهمن بشكل كبير في الحياة العامة في مختلف المجالات، معربا عن امله في أن يكون هذا الاعتراف والتقدير بإسهامات الوزيرة العقيل مثالا يشجع نساء أخريات على تقديم مساهماتهن الفردية من أجل الرخاء والنمو الاقتصادي والنمو الثقافي في المستقبل.

بدوره، أعرب السفير الدويسان لـ (كونا) عن فخره واعتزازه بالمشاركة في تكريم الوزيرة مريم العقيل واصفا إياها بـ المجتهدة والمثابرة التي استطاعت بتميزها ان تنال اعلى المناصب القيادية بالدولة.

وقال ان المطلع على السيرة الذاتية للوزيرة العقيل يرى فيها شخصية ناجحة استطاعت شق طريقها بجد واجتهاد حتى أصبحت من القياديين الذين يتم الاعتماد عليهم بفضل الخبرة التي اكتسبتها طوال عملها بالقطاع الحكومي حيث تقلدت فيه مهام الإشراف على عشرات القطاعات الأساسية.

وأوضح ان الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع المجالات، مشيرا الى ان المرأة الكويتية أصبحت تنافس الرجل وفي احيان كثيرة تتفوق عليه. يذكر ان الوزيرة العقيل تترأس حاليا مجلس ادارة منظمة العمل العربية وشغلت منصب نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين عام 2015 وعينت وكيلا مساعدا للدعم الإداري والمعلوماتي بالإدارة المركزية للاحصاء ثم مديرا عاما للادارة المركزية للاحصاء.

كما ترأست مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في الأردن وعملت نائبا لرئيس اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي.

