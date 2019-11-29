أول النهار

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تنطلق يوم العاشر من ديسمبر القادم في مركز جابر الاحمد الثقافي فعاليات حملة كويت جديدة للعام الثالث على التوالي بالتعاون والتنسيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام لتسليط الضوء على الانجازات التنموية وما تحقق من رؤية الكويت 2035 ونحن على اعتاب الانتهاء من تنفيذ الخطة الانمائية الثانية 2015/2020.

اعلن ذلك الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي موضحا في تصريح صحافي ان حملة كويت جديدة هذا العام ستقام يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر المقبل، مشيرا الى ان الحملة تتميز هذا العام باقامة مؤتمر على هامش حملة كويت جديدة لتسليط الضوء على رؤية 2035 بمشاركات دولية واقليمية ومحلية من المهتمين بمجالات الاستثمار والشركات الاجنبية، مشيدا في هذا الصدد بجهود وزارة الاعلام في التنسيق لاقامة هذه الحملة وتسهيل اشراك المختصين من داخل الكويت وخارجها فضلا عن التعاون الاعلامي من اجل ابراز انشطة حملة كويت جديدة ورؤية 2035.

وذكر ان المؤتمر يقام على يومين وسيشتمل على 7 جلسات تناقش العديد من الموضوعات من بينها ركائز خطة التنمية السبعة بحضور وكلاء وزارات الدولة للحديث عن المشروعات التنموية ونسب الانجاز فيها والمشروعات المستقبلية فضلا عن مشاركة متحدثين من انحاء العالم من المتخصصين في مجالات مختلفة حول رؤية الكويت 2035 مع التركيز على الجانب الاستثماري بطرق غير تقليدية.

واشاد في هذا الصدد بجهود وزارة الخارجية وتعاونها في دعم منصة «نيو كويت» عن طريق التعميم على سفارات الكويت للمشاركة في تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 خارجيا، مثمنا ايضا جهود الامانة العامة لمجلس الوزراء في التعميم على جميع الجهات الحكومية للمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية فضلا عن تمثيل القطاع الخاص المحلي في فعاليات المؤتمر سواء كان ذلك في جلسات العمل او الرعايات المختلفة للمؤتمر.

