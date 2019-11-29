أول النهار

قدم معهد ادارة المشاريع فرع الخليج العربي تبرعًا للكلية الأسترالية في الكويت بغرض تعزيز دور ادارة المشاريع وزيادة التوعية بأهميتها وتحفيز الطلاب على الانخراط في أنشطتها.

وكان رئيس الكلية الأسترالية في الكويت د. عصام زعبلاوي استقبل في مكتبه الرئيس الأسبق لمعهد ادارة المشاريع فرع الخليج العربي هاشم الرفاعي حيث تسلم شيكا بقيمة التبرع المقدم من المعهد.

وأوضح الرفاعي أن علم ادارة المشاريع يسهم في رفع الكفاءة التخطيطية في جميع المشاريع الحياتية والبنيوية إضافة إلى أنها تساعد في انجاز جميع أنواع المشاريع ضمن عناصر الوقت والميزانية والأهداف.

واوضح أن التحدي الحالي في ادارة المشاريع يتمثل في تفهم قيادات الدولة وملاك المشاريع لأهمية تطوير جيل متمكن من ادارة المخاطر المرتبطة بأي مشروع، وكذلك التحدي المرتبط بإضطراد كلفة المشاريع وازدياد تعقيدها وأثرها المباشر على الهدف من انجازها،لاسيما ان المشاريع تعتبر عصب الحياة العملية والشخصية، ومن هنا بات من الضروري أن نتميز في مشاريعنا وأعمالنا الخاصة ومن الواجب علينا اتقان وتعلم أعمال ذلك القطاع.

