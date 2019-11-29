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أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس أن زيارته الى المجلس الأعلى للقضاء تأتي استكمالا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت على هامش الزيارة حيث كان على رأس مستقبليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

وأضاف ان الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد خلال لقاء سموه الأسبوع الماضي رؤساء السلطات الثلاث، لافتا الى أن توجيه سموه «كان واضحا بالالتزام بتطبيق الدستور لاسيما المادة «50» التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها».

وشدد على أهمية التعاون وترجمة التوجيهات السامية مضيفا «تباحثنا في كيفية تنفيذ هذا التوجيه في التعاون بين السلطات الثلاث لما فيه خير ومصلحة البلاد».

وأضاف: «استفدت كثيرا مما استمعت إليه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة في مجال التعاون وما يجب ان يكون عليه عملنا كسلطات ثلاث في المرحلة القادمة».

وثمن سمو الشيخ صباح الخالد استقبال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وما تم بحثه للعمل معا من أجل ترجمة التوجيهات السامية.

واشار الى انه سيقوم بزيارة إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للعمل معا على تحقيق مبدأ فصل السلطات مع تعاونها لما فيه مصلحة البلاد.

