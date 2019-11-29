الأولى

أعلنت وزارة الداخلية أنها سجلت أمس قضية ضد أحد أعضاء مجلس الأمة لتمكينه متهماً من الفرار من قبضة رجال الأمن واهانته موظفا أثناء تأدية واجبه.

وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أصدرت بيانا توضيحيا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن واقعة تدخل عضو مجلس أمة لاخراج ابنه الحدث من دورية في منطقة العقيلة في محافظة مبارك الكبير. وأكدت الادارة أنه تم تسجيل قضية تحت رقم 269/2019 وجنح الرقة موجهة للنائب تهمة «تمكين مقبوض عليه من الفرار واهانة موظف أثناء تأدية عمله»، مشيرة الى أنه جار استكمال الاجراءات القانونية واستدعاء الأطراف المعنية بالحادثة. وفي وقت لاحق من مساء أمس ألقي القبض على ابن النائب وصديقيه بالاضافة الى سحب السيارة التي كان يقودها. والحادثة بحسب مصادر أمنية بدأت أول من أمس في منطقة العقيلة عندما اعترضت احدى دوريات المرور سيارة يقودها باستهتار حدث يبلغ من العمر 16 سنة تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، فأدخل رجال الأمن الحدث الى الدورية بعد أن سحبوا منه دفتر السيارة ومفتاحها. وقالت المصادر إن الحدث فور القبض عليه اتصل بوالده الذي اتضح أنه عضو في مجلس الأمة وأخبره بما حدث معه فجاء النائب بمعية 5 أشخاص وأحاطوا بالدورية من كل جانب وأنزلوا الحدث منها عنوة. وقام النائب باسترداد مفتاح السيارة عنوة من رجال الأمن قائلاً لهم: «عطوني دفتر السيارة بالطيب لا آخذه غصب عليكم». وأضافت المصادر: ولما رفض رجال الأمن تسليم النائب دفتر السيارة أخذ يهدد ويتوعد «والله لأعلمك وأخليك بنفسك تجيب الدفتر لحد باب البيت».