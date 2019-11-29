الأولى

اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان ناطقها الرسمي د. محمد بوزبر أنها تلقت بلاغا بشأن شبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 نوفمبر الحالي، والقاضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء.

وأشار بوزبر في بيان صحافي امس الى أن «نزاهة» تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية فى القطاع العام الواردة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. وأهاب بوزبر بكل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لتتولى الهيئة دراستها بعد التأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلا للمادة «20» الواردة في قانون انشائها، مع التأكيد على التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية فى هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة 69 من اللائحة التنفيذية. وأكد عزم نزاهة مواصلة جهودها واجراءاتها بشأن فحص المعلومات والبيانات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها، موضحا انها تثمن دائما دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، ملتزمة فى نفس الوقت بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم بموجب القانون واللائحة التنفيذية. الى ذلك اعلن وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع عزمه اصدار بيان حول قضية تعيينات إدارة الخبراء الاحد المقبل، مضيفا: سأكشف بعض الحقائق المهمة التي تفيد المتضررين من حكم التمييز الاخير. من جهته، قال النائب عبدالله الكندري: حكم التمييز بإبطال تعيين 560 خبيرا حمّل صراحة وزيري العدل السابقين مسؤولية بعض التعيينات البراشوتية ودفع ثمنها باقي الخبراء المستوفين للشروط. وافاد بعدم جواز معاقبة المستحقين بسبب فساد الوزراء، قائلا ان على الحكومة تصحيح الوضع وإعادة المستحقين لوظائفهم بما يتناسب والحكم الصادر. بدوره طالب النائب محمد المطير الحكومة بالتفكير جديًا في كيفية تنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص بتعيينات ادارة الخبراء دون إلحاق أي ضرر بمن تعين وهو مستوف للشروط، اذ لا يجوز تحميله أخطاء غيره ولا أن يعاقب بتجاوزات الآخرين على اللوائح والنظم. وقال: حكم التمييز للخبراء دليل واضح على الظلم في التوظيف لشراء الأعضاء وهذا ينطبق على الفتوى والتشريع وسبب رئيس لاستجوابنا انس الصالح، ولذلك أقول لصباح الخالد: لا نريد ان نرى اي وزير كانت له علاقة بظلم الشباب في الحكومة القادمة واسمعها مني(الرمح من اول ركزة) والا الناس ستفقد الثقة فيكم. من جهته اشاد النائب اسامة الشاهين بحكم القضاء ابطال تعيينات ادارة الخبراء ومحاربته التعيينات الباراشوتية التي جاءت في سياق محسوبيات سياسية واجتماعية، وكذلك حفظ القضاء لاعتبارات الوظيفة العامة ونزاهتها، معربا عن تحفظه واستغرابه على الحكم بإلغاء تعيينات من استوفوا الشروط لكونه توسعا لم يأت به الخصوم. وحمل الشاهين الحكومة الجديدة مسؤولية تصحيح اوضاع من تقدم بشكل سليم واستوفى الشروط والطلبات واجتاز الاختبار والمقابلة واتضحت سلامة مستنداته بعد التدقيق، مضيفا انا أبلغت الوزير فهد العفاسي بالامر ورد علي بأنه رأي محل دراسة. وطالب الحكومة بمحاسبة الوزيرين السابقين ومديري الإدارات الاربع ورؤساء الأقسام الخمسة والفرق المختصة بالقبول ممن اهملوا وتجاوزوا الضوابط وذلك بمحاسبة مالية وإدارية وجنائية اذا ثبت وقوع التزوير.