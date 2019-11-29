الأولى

تمكن رجال مباحث حولي من ضبط عصابة مكونة من 3 افارقة متخصصين في تزوير الدولارات والدنانير الكويتية حيث القوا القبض عليهم في كمين نصب لهم في منطقة الرابية وعثروا معهم على آلاف الدنانير والدولارات المزورة وعلى أجهزة ومعدات للتزوير، اضافة الى ملايين اخرى جاهزة للطباعة في شقة لهم بمنطقة السالمية.

وفي التفاصيل ان معلومات سرية وردت الى مدير مباحث حولي تفيد بان عصابة من جنسية افريقية تقوم بتزوير الدولارات والعملة الكويتية، فتم وضع خطة وتكليف ضباط المباحث متابعة القضية. وبعد البحث والتحري الذي استمر عدة ايام تبين ان العصابة مكونة من 3 افارقة بينهم سوداني، فتم ارسال مصدر سري للتفاوض معهم على شراء كمية من العملة الكويتية والدولارات على ان يكون الاستلام والتسليم في احد منازل الرابية. وخلال عملية الاستلام والتسليم دهم رجال مباحث حولي الموقع والقوا القبض على افراد العصابة الثلاثة وبحوزتهم آلاف الدنانير والدولارات. واثناء التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانهم يقومون بتزوير العملات في شقتهم بالسالمية، فتم اصدار امر من النيابة ومداهمة الشقة حيث عثر على معدات واجهزة وكمية كبيرة من الاحبار الخاصة بعمليات التزوير بالاضافة الى عملات كويتية ودولارات مزورة قدرت بـ 80 الف دينار و700 الف دولار بالاضافة الى ملايين الاوراق الخاصة بعمليات التزوير جاهزة للطباعة. وبعد الانتهاء من التحقيق احيل المتهمون الثلاثة والمضبوطات الى النيابة.