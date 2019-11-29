الأولى

الناصرية- الوكالات: قتل 25 متظاهرا في حملة قمع دامية استهدفتهم بمدينة الناصرية جنوب العراق حيث قتل 22 شخصاً وفي النجف حيث سقط 3 قتلى امس بعد أن أوفد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قادة عسكريين لاستعادة النظام في مناطق الاحتجاجات غداة اضرام المتظاهرين النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وهو ما دفع ايران الى الاحتجاج رسميا مطالبة بإجراءات حازمة فيما اتهمت بغداد من وصفتهم بـ الغرباء المشبوهين بمحاولة ضرب العلاقات بين البلدين.

واثر سقوط هذا العدد الكبير من القتلى اعلن التلفزيون الرسمي مساء امس أن عبد المهدي أقال رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه. وكان محافظ ذي قار، ومركزها الناصرية التي تشهد اعمال عنف وتقع على بعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، دعا في وقت سابق عبد المهدي الى العودة عن قراره مهددا بالاستقالة في حال عدم اعفاء جميل الشمري من مهامه. وشارك آلاف الاشخاص في موكب تشييع ضخم في وسط الناصرية متحدين حظر التجول الذي فرضته السلطات بعد ان تجمع المتظاهرون وتمكنوا من اضرام النيران بمقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسين فيما شوهدت تعزيزات عسكرية منتشرة حول أطراف المدينة وجرى تفتيش جميع السيارات والأشخاص الذين يسعون للدخول.

وقامت السلطات باتخاذ خطوة مشابهة في النجف حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال ليل الاربعاء الخميس وبدت شوارع المدينة شبه مقفرة صباح امس فيما اعلنت الادارة المحلية عطلة رسمية للموظفين.

من جهتها طالبت إيران العراق باتخاذ اجراءات حازمة ومؤثرة ضد العناصر المعتدية على قنصليتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي استنكاره الاعتداء على القنصلية الإيرانية، موضحة أنه تم ابلاغ السفير العراقي في طهران رسميا بشأن احتجاج ايران الشديد في هذا الخصوص.

في المقابل اعربت وزارة الخارجية العراقية عن ادانتها الشديدة لما تعرضت له قنصلية ايران من اعتداء ممن وصفتهم بـ غرباء عن واقع المظاهرات العراقية الحقة.

وقالت الوزارة في بيان ان الغرض من عملية الحرق هو الحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وايران ومع بقية دول العالم التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد.

ودعت المتظاهرين الى اخذ الحيطة والحذر ممن وصفتهم بالمشبوهين الذين يريدون تشويه سمعة المظاهرات المطالبة

