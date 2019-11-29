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بيروت - الوكالات: شهدت العاصمة اللبنانية امس ازمة وقود تنذر بالتصاعد بعد اعلان نقابة اصحاب محطات المحروقات اضرابا مفتوحا فيما راوحت ازمة تشكيل الحكومة في مكانها مع تأجيل جديد للاستشارات النيابية الملزمة. وأكدت مصادر قصر بعبدا الرئاسي امس انه تم ارجاء الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة اليوم لمدة 48 ساعة. وعزت المصادر هذا التأجيل الى الحاجة للتوافق على الشخصية التي سيتم تكليفها لرئاسة الحكومة، خلفا لحكومة سعد الحريري التي اجبرتها الاحتجاجات الضخمة على الاستقالة ولا توافق حتى الآن بين القوى السياسية على شخصية رئيس الحكومة المقبل. في غضون ذلك حذر رئيس الجمهورية ميشال عون من «ان الوضع الحالي في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة بل العمل معا للخروج من الازمة الحالية على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويسهم في حل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وجدد القول خلال لقائه الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي انه «يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لانه سبق ان قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها» وانه «دعا المتظاهرين اكثر من مرة للحوار معهم». على صعيد متصل سجلت في بيروت ازمة وقود وتوقف شبه تام بجميع محطات الوقود في بيروت. اثر اعلان نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان الاضراب المفتوح، بدءاً من امس بينما شهدت المحطات ازدحاماً كبيراً. من جهته قرر مجلس ادارة جمعية المصارف عدم الاضراب فيما علقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الاضراب العام الذي كان مقرراً خلال عطلة نهاية الأسبوع الى اشعار آخر.