الأولى

نفى النائب ماجد المطيري ما يتداول عن واقعة اعتداء من قبله وابنه على رجال الأمن امام منزله.

واوضح في تدوينات له امس بخصوص الواقعة التي حدثت في شارع داخلي امام منزله في منطقة العقيلة، ان ما يتم تداوله غير صحيح البتة ومناف للواقع، وقال: ايمانا مني بأن الدوريات بها كاميرات من المفترض ان تسجل جميع الوقائع التي تمر عليها حماية لحقوق المواطن قبل حق الشرطي فانني على ثقة كاملة بأن التحقيق سيقول كلمته.

وزاد: نحن مع اتخاذ الاجراءات القانونية والحقيقة كاملة ستتضح من خلال التحقيق وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر والبحث عن بطولات وهمية من خلال واقعة لا تستحق كل هذه الضجة المفتعلة.

