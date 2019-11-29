الأولى

ابوظبي – الوكالات: دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الامارات الى المشاركة كضيف في «قمة 2020» التي تستضيفها السعودية لمجموعة «G20» فيما اشاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد بالنتائج الايجابية الكبيرة لزيارة الامير محمد بن سلمان وللنتائج التي حققها مجلس التنسيق السعودي – الاماراتي. وخلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق في أبوظبي، اعتبر ولي العهد السعودي أن «عام 2020 هو عام الانجاز للدولتين» وقال «نحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان الامارات لمعرض اكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم». وتابع الأمير محمد بن سلمان «وانني أستغل هذه الفرصة لكي أعلن أن السعودية قد قامت وبدعوة الامارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة». وقال «نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك مع الامارات». من جهته اشاد الشيخ محمد بن زايد بالنتائج الايجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق وذكر في بيان أوردته وكالة الانباء الاماراتية «وام» ان «اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالميا ويمكننا ان نعمل ليصبح اقتصادنا معا من أكبر 10 اقتصادات في العالم». واكد ان هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي– العربي ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.