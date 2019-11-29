الأولى

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية مليارية خلال 11 شهراً المنتهية من العام المالي الحالي 2019، بالغة 5.27 مليارات دينار، حيث ارتفعت تلك القيمة من مستوى 29.013 ملياراً الى 34.285 ملياراً ما بين 31 ديسمبر 2018 الى نهاية نوفمبر الحالي. (طالع ص 08)

كما حققت البورصة مكاسب سوقية تجاوزت حاجز المليار دينار خلال شهر نوفمبر، اذ ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية بحدود 1.2 مليار دينار من 33.08 ملياراً الى مستوى 34.285 مليار دينار بنهاية الشهر. ولفتت اوساط بورصوية لـ «النهار» ان أرباح السوق بنهاية الـ 9 أشهر الأول من العام الحالي والتي تجاوزت حاجز 1.6 مليار دينار، والنمو الملحوظ في ارباح القطاع المصرفي خلال تلك الفترة ودخول السيولة الأجنبية الى السوق على وقع ترقية البورصة الى الأسواق الناشئة، كما تزامنت تلك الأرباح بقرار البنك المركزي تخفيض مستوى سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية وهو ما انعكس ايجاباً على تحفيز الائتمان والسعي نحو الحصول على افضل عوائد للاستثمارات من قبل المتداولين. وفي سياق متصل، تواصلت الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق بنهاية الأسبوع للجلسة الـ 12 على التوالي، حيث واصلت البورصة الصعود واقتربت من تجاوز حاجز الـ6 آلاف نقطة.