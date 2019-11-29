وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح الأربعاء الماضي أن نجاح أول عملية زراعة قلب في البلاد يعد ثمرة للرعاية الأميرية السامية للقطاع الصحي فضلا عن التوجيهات السامية لجهة «الإخلاص في العمل والإصرار على النجاح».

جاء ذلك في بيان صحافي عن وزارة الصحة بمناسبة تلقي الشيخ باسل الصباح الثلاثاء الماضي برقية تهنئة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بنجاح إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي ذلك «الإنجاز الطبي التاريخي المشرف والذي كان ثمرة التخطيط المهني الذي عكف عليه الأطباء خلال سنوات من الدراسة والتجهيز لإتمام هذه العملية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح».

وذكر أن التهنئة الأميرية السامية تعد وسام شرف وضع على صدر وزارة الصحة وتاج زين هامتها بمناسبة السابقة الإنجازية التي لم تحدث في تاريخ الكويت على مستوى القطاع الصحي.

وثمن الوزير الصباح عاليا التهنئة الكريمة التي تفضل بها سمو أمير البلاد إلى وزارة الصحة والقائمين عليها وكذلك الفريق الطبي المشرف على العملية، لافتا إلى أن «هذا الإنجاز المتميز جاء تتويجا للتوجيهات السامية وثمرة طيبة يانعة لما غرسه سمو الأمير فينا من حب الإخلاص والعمل الدؤوب والإصرار على النجاح فضلا عما يحظى به القطاع الصحي من رعاية سامية».

وأضاف إن «التهنئة الأميرية السامية مثلت حافزا غاليا يدفعنا إلى مزيد من التميز» مضيفا «نعاهد سموكم الاستمرار في هذا النهج الذي زرعتم فينا حبه وأن نسعى إلى رفع راية بلدنا عالية خفاقة في كل المجالات ولاسيما في المجال الصحي الذي ندعو الله أن يبقى دائما عند حسن ظن سموكم».

من جانب آخر أكد وزير الصحة أمس الحرص على رعاية ودعم المؤتمرات الطبية لأهميتها في صقل مهارات مقدمي الرعاية الصحية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية لتعزيز قدرات النظام الصحي.

وقال الوزير الصباح في كلمته خلال حفل افتتاح مؤتمر (التكامل والتجانس بين التخصصات الطبية المختلفة) والذي تنظمه الجمعية الطبية ان الجمعية تعد الشريك الرئيس للوزارة في التخطيط ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات.

واضاف ان المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في التخصصات الطبية للعمل على الاستفادة من المستجدات العالمية لخدمة وتحسين وتطوير الخدمات الصحية في البلاد.

وأوضح الصباح ان الاختيار الموفق لشعار المؤتمر والموضوعات والمحاور المطروحة للنقاش يدل على ادراك اللجان المنظمة لأهمية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة الراعية لاحتياجات المجتمع بروح الفريق الواحد تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بمكوناتها وعناصرها ومستوياتها وأبعادها، مشيراً الى النقلة النوعية والانجازات الموثقة بتقارير المنظمات الدولية التي تشهدها الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي والتي تحتاج الى مزيد من الجهود وتحديث السياسات لتعزيز التكامل والتجانس بين التخصصات الطبية لتعزيز قدرات النظام الصحي وإحراز المزيد من الانجازات بمؤشرات أداء النظام الصحي.

وأكد الصباح أن الوزارة ستحرص على الاستفادة من توصيات المؤتمر للتطوير المستمر للبروتوكولات وسياسات واستراتيجيات وخطط عمل الرعاية الصحية في جميع التخصصات.

بدوره أكد رئيس الجمعية الطبية د. احمد العنزي في كلمة مماثلة حرص الجمعية على مواكبة احدث المستجدات العالمية ودعم قدرات النظام الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال العنزي ان المؤتمر يسلط الضوء على كل ما هو جديد في المجال الطبي واشراك جهات متعددة ذات صلة بالمنظومة الطبية في عدة مواضيع تشمل البعد الديني والقانوني والطبي فضلا عن تطوير مهارات الاطباء وتبادل الخبرات.

واوضح ان المؤتمر يتميز بالربط بين التخصصات الطبية المتعددة بمواضيع تحدد التجانس والتكامل فيما بينهم للوصول الى افضل علاج للمرضى لافتا الى ان هناك 18 ورشة عمل وثلاث دورات للانعاش الرئوي المتقدم ليستفيد منها الاطباء فضلا عن سبع جلسات علمية.

وأعقب ذلك تكريم المشاركين والجهات الداعمة والزراعية ثم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر.

