وطن النهار

عقب المشاجرة التي حصلت مساء اول من امس الأربعاء بين عدد من الاطباء في موقع دار المهن الطبية بمنطقة الجابرية اثر الخلاف على اقامة مؤتمر صحافي احتجاجي على نهج وزارة الصحة اصدرت الجمعيات الطبية ممثلة بـ «الجمعية الطبية - اطباء الأسنان - الصيدلية» بيانا تستنكر فيه ماحدث من فوضى ومشاجرات من قبل احد الاطباء في أروقة دار المهن الطبية نتيجة محاولته استخدام مرافق الجمعية «عنوة» دون أخذ إذن مسبق على الرغم من ابلاغه بعدم الموافقة مبدئيا بسبب شغل القاعات في الجمعية بفعاليات اخرى وتعديه بالقول على رئيس جمعية اطباء الاسنان.

وشدد البيان على عدم السماح بتوجيه دار المهن الطبية من اي طرف خاصة ممن لديهم اجندات شخصية لا تسمو إلى الطرح في جمعية مهنية عريقة، خاصة اذا كانت هذه الطروحات خارج أهداف وسياسات الجمعية الطبية ذات المكانة المجتمعية الراقية، منوهة الى أن الفعاليات التي تقام في دار المهن لها إجراءات روتينية وموادها تتبع سياسات تنظمها وزارة الشؤون، وليست ساحة مفتوحة لأي تصرف غير مسؤول.

وأكدت الجمعيات الطبية في بيانها انها تدرس اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المهنية والفوضوية، مبينة بأن الحريات مكفولة، لكن ضمن ضوابط ولوائح واضحة ومعروفة.

وأكدت انه لا يوجد اي اعتصامات قامت بها الجمعيات الطبية ومن قام بهذا التصرف يمثل نفسه فقط ولا يمثل هذه الجمعيات وأهدافها.

