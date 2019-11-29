وطن النهار

احتفل معهد تدريب قوات الحرس الوطني بتخريج دورة المشاة التأسيسية للضباط، والتي عكست ما شهدته المنظومة التعليمية والتدريبية للحرس الوطني من تطور وتحديث. وأقيم الحفل برعاية وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح الذي حرص على نقل تهنئة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني. وتضمنت دورة المشاة التأسيسية مناهج نظرية وتطبيقات عملية تبلورت في التمرين النهائي للدورة (صقر 6) الذي اشتمل على سيناريو فض الشغب والقتال بالمناطق المبنية، وعمليات العزل والتطويق، والاقتحام، والإخلاء الطبي، وجسّد الضباط المشاركون فيه كفاءة قتالية عالية وحنكة في إدارة العمليات الأمنية بفضل بيئة التعلم التي يوفرها معهد تدريب قوات الحرس الوطني في ظروف شبيهة بالعمليات الحقيقية. وأثنى اللواء الركن فالح شجاع على تركيز الضباط وحسن التخطيط والتنفيذ والتعاون بين الوحدات المختلفة ما يحقق مبدأ العمل بروح الفريق الواحد الذي يغرسه الحرس الوطني بين منتسبيه جيلا بعد جيل. وأكد أن القيادة العليا للحرس الوطني تشدد على إقامة التمارين العسكرية بالتعاون مع المؤسسات العسكرية المتميزة في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» الرامية إلى تطوير أداء قوات الحرس الوطني في حماية المنشآت المهمة وواجبات الإسناد المختلفة لاخوان السلاح في الجيش والشرطة والإدارة العامة للاطفاء.

وشهد الحفل قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد ومدير مديرية الخدمات الفنية العميد مهندس عصام نايف عصام وعدد من كبار الضباط في الحرس الوطني.

