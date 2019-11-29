وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية عبر فيها سموه عن بالغ اسفه للانفجار الذي حدث في مصنع للكيماويات شرقي ولاية تكساس واسفر عن سقوط عدد من المصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات وادى إلى نزوح الآلاف من مناطقهم راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة. كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي البانيا والذي اسفر عن سقوط عشرات من الضحايا ومئات من المصابين راجيا سموه الباري جل وعلا ان يمن على الضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه ان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.