loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت عزّت الولايات المتحدة وألبانيا في ضحايا الزلزال


بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية عبر فيها سموه عن بالغ اسفه للانفجار الذي حدث في مصنع للكيماويات شرقي ولاية تكساس واسفر عن سقوط عدد من المصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات وادى إلى نزوح الآلاف من مناطقهم راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة. كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي البانيا والذي اسفر عن سقوط عشرات من الضحايا ومئات من المصابين راجيا سموه الباري جل وعلا ان يمن على الضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه ان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية. كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة