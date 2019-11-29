وطن النهار

«جتنا تعليمات وما علينا الا التنفيذ»، بهذه العبارة رد موظفو البلدية على تساؤلات اصحاب محلات المباركية المصنفة بالمراكز التراثية حسب رؤية مجلس الثقافة للفنون والآداب، وذلك أثناء تساؤلهم عن وضع ملصقات ازالة نحو 42 محلا تحمل بين أزقتها ودرفات خزائنها مسيرة وطن ورواية كفاح بين «عبق الباسچيل والچندل»، غير أن امتدت جهات خفية لمحاولة الاستيلاء على مواقعها.

ملصقات الازالة الموضوعة على بعض محلات المباركية في سوق السلاح، دفعت أصحابها الى تنظيم وقفة احتجاجية، بهدف ايصال رسالة يدعون فيها أصحاب القرار الى التفاعل مع القضية دون تهاون والوقوف الى جانب المحافظة على التراث الكويتي من الاندثار.

وقال ناصر العمار وهو صاحب أحد المحلات المعنية: أن الموضوع بدأ ببلاغ وانذار من قبل البلدية لتسليم المحلات التي تم تصنيفها أساسا كأسواق تراثية من قبل مجلس الثقافة للفنون والآداب وهي أيقونة الهوية الكويتية والتراث العريق، مضيفا «عندما سعينا لمعرفة من وراء هذا الأمر وجدنا ان هناك بعض المتنفذين والتجار سعوا للحصول على هذه الأماكن لهدمها وتحويلها الى أسواق جديدة كونها تابعة لأملاك الدولة».

وأعرب العمار في تصريح لـ «النهار» عن استغرابه من سلوك بعض التجار بالتهاون بتاريخ هذه المحلات والتجرد الاعتزاز بها ومحاولة الحفاظ عليها رغم كونها الوحيدة التي لاتزال تحمل بصمات عمارة الكويت القديمة ويهب منها عبق «الباسچيل والچندل».

وأضاف: «نحن لا نتكلم من منطلق ان أصحاب هذه المحلات بانها مجرد ملك شخصي، وانما هي ارث وهوية وكيان وطن بأكمله، فكيف لنا أن نروي تاريخ الكفاح والعطاء ومسيرة التطور دون هذه الأماكن التراثية التي أسست موقعاً وجذبت البعيد والقريب» وشدد على أنه يجب ألا نرضخ للأمور التي تحاك من قبل بعض المتطاولين على املاك الدولة فما بين فترة وأخرى تتكرر تصرفاتهم، موضحا أن قبل 8 سنوات تمت نفس الامور وفعلنا الموضوع حينها وتم «اسكاتهم»، لكن تم ترتيب امر لتحقيق مرادهم»، مشيرا الى أنهم «من خلال منبر الاعلام نناشد بضرورة الالتفات الى هذا الموضوع الهام للعمل على ايقاف قرار الازالة والحفاظ على الارث الكويتي، مؤكدا أن صاحب السمو امير البلاد قائد الانسانية وقائد مسيرة الكويت حريص على تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالأماكن التراثية.

