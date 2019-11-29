وطن النهار

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اصدر قطاع خدمات المشتركين في وزارة المواصلات احصائياته الصادرة عن ادارات الخدمات الهاتفية في جميع المحافظات بشأن الاعطال والصيانة والاصلاح والتركيب عن شهري سبتمبر واكتوبر.

واوضح الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين في الوزارة عبدالله مطلق العازمي في تصريح صحافي ان محافظة الأحمدي جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الاعطال والاصلاحات وذلك في مناطق جابر العلي والرقة والأحمدي وضاحية على صباح السالم والوفرة والصباحية بعدد 541 عطلاً عن شهري سبتمبر واكتوبر و1034 عطلاً بالمنطقة الثنائية والتي تشمل الفنطاس والفحيحيل والشعيبة والمنقف والزور.

واشار العازمي الى أن محافظة العاصمة جاءت في المرتبة الثانية بـ 235 عطلاً عن شهر سبتمبر والتي تضم مقاسم المدينة والنزهة والسرة التي تغذي جميع مناطق محافظة العاصمة، وبمجموع 1003 عن شهر اكتوبر للمنطقتين الاولى والثانية.

وذكر ان احصائية محافظة الفروانية والجليب كشفت عن 142 عطلاً عن المنطقة الاولى والثانية بحيث شملت المحافظة مناطق الجليب والفروانية والعارضية عن شهر سبتمبر وعدد 218 عن شهر اكتوبر.

واوضح العازمي ان محافظة مبارك الكبير المنطقتين الاولى والثانية والتي تضم كلاً من القرين وصباح السالم كاشفاً عن 59 عطلاً عن شهر سبتمبر و252 عن اكتوبر ومحافظة الجهراء والتي تضم الجهراء والصليبية على عدد 40 عطلاً عن شهر سبتمبر و231 عطلاً عن شهر اكتوبر الفائت، مشيرا الى ان الاحصائية ضمت جميع الاعطال سواء ما تم تنفيذه داخل المقسم ذاته او خارجه او عن طريق تحويلها الى ادارة الشبكة الهاتفية التابعة لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة حرصاً من الوزارة على متابعة جميع الاعطال وتحويلها الى جهات الاختصاص مؤكداً حرص القطاع على معالجتها بالسرعة الممكنة على ضوء توجيهات وكيل الوزارة بالمتابعة الحثيثة لما يمس الخدمات المقدمة للسادة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت.

