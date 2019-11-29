وطن النهار

أعلنت لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي، عن النتائج النهائية والمعتمدة لمسابقة الكويت الكبرى السادسة والأربعين لصيد السمك (الحداق)، التي نظمتها اللجنة في النادي البحري الرياضي الكويتي وسط مشاركة كبيرة، بفوز أحمد توفيق جعفر بالمركز الأول وبالجائزة المالية الكبرى ومقدارها ألف دينار في أعلى وزن وبمجموع 13 كجم، وحقق علي أحمد درويش المركز الثاني بـ 10.900 كجم وبجائزة مقدارها 750 دينارا، فيما حقق سالم جابر العيناتي المركز الثالث بـ 7.400 كجم وجائزة مقدارها 500 دينار، وجاءت نتائج المسابقة للمراكز من الرابع الى العاشر والتي خصص لها جائزة مالية بقيمة 200 دينار بفوز سليمان علي سلطان، وحمد حسين عباس بالمركز الرابع مكرر بـ 7.300 كجم لكل منهما، وجاء صادق صباح طاهر سادسا بـ 6.400 كجم، وبدر عبدالعزيز العويش سابعا بـ 6.300 كجم، وعبدالعزيز خليل الشطي ثامنا بـ 6.200 كجم، ومحمد جاسم الشرقاوي تاسعا بـ 6 كجم، ومالك ابراهيم الخياط عاشرا بـ 5.800 كجم.

وكانت المسابقة قد شهدت مشاركة ما لا يقل عن 130 طرادا و211 متسابقا (حداقا)، وبدأت من الساعة 7 صباحا من ساحل النادي بالسالمية الى منطقة الركسة البحرية، لتبدأ عملية الصيد التي امتدت حتى الساعة الرابعة عصرا، أعقبها عملية الفرز والوزن التي أقيمت على ساحل النادي، باشراف لجنة تحكيم متخصصة شكلها النادي، وبحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر العام في النادي خالد الفودري، ورئيس لجنة علي القبندي.

من جانبه أشاد الفودري، بالمشاركة الواسعة في المسابقة، مشيراً الى أنها من أقدم مسابقات صيد السمك على المستوى المحلي والخليجي والعربي، وأن مسابقة هذا العام شهدت صيدا مقبولا، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المشرف العام للجنة التراث النوخذة حامد السيار ونواخذة التراث، وفرق الفحص والمراقبة والفرز، كما أشاد بالجهود الكبيرة للمؤرخ الشعبي ثامر السيار في اعداد منصة تتويج معبرة وطريفة.

