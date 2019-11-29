وطن النهار

باريس - «كونا»: ترأست الكويت الاربعاء الماضي الدورة الـ 22 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد تزكيتها من الدول الاطراف.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى (يونسكو) الدكتور آدم الملا في تصريح لـ (كونا) ان تزكية الكويت تأتي تقديرا وامتنانا لجهود الوفد الكويتي وجديته في العمل لتوحيد المواقف والتوصل الى قرارات جامعة وبناءة في الدورة الـ 42 للجنة التراث العالمي في المنامة العام الماضي وفي الدورة الـ 43 للجنة في باكو الشهر الماضي.

واضاف ان الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي ستبحث على مدار يومين سياساتها العامة والمساهمات الطوعية وغير الطوعية في صندوق التراث العالمي اضافة الى مستقبل الاتفاقية.

وذكر الملا ان الجمعية العامة ستقوم باستبدال تسعة أعضاء انتهت مدة ولايتهم في لجنة التراث العالمي وذلك في خلال انتخابات ستجرى لاحقا.

وتعتبر اتفاقية التراث العالمي من أهم الاتفاقيات على الصعيد الدولي وتستهدف صون التراث العالمي وتوفير حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية.

