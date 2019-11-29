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وطن النهار

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«الشؤون» اختتمت أنشطة إدارة التوعية والإرشاد


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أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أهمية العنصر البشري في التنمية سواء كان طفلا أو شابا أو كبيرا في السن، مؤكدا أن جميع فئات المجتمع شريكة في دفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرا الى حرص الوزارة على الاهتمام بجميع الفئات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مجالات الرعاية الاجتماعية والأسرية والتعاونية والعمل التطوعي والخيري والانساني.
وقال شعيب خلال الحفل الختامي لأنشطة ادارة التوعية والارشاد، «لقد اسهمت الشراكة المجتمعية مع الحكومة من خلال دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنشطة نزلاء الرعاية الاجتماعية للمساهمة في ارتباط هؤلاء النزلاء بدينهم الحنيف وبكتاب الله لغرس الكثير من المبادئ السمحة والقيم الدينية لتعزيز التمسك بالدين وتعظيم الانتماء للوطن»، مشيدا بجهود الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية وكل مديري الادارات وجميع العاملين في القطاع على دورهم الكبير في خدمة جميع النزلاء.
وتضمن الحفل تكريم الجهات الحكومية والأهلية التي شاركت في انشطة الادارة خلال العام الماضي، وتفقد شعيب معرضاً لأنشطة وفعاليات الادارة.


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