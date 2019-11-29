وطن النهار

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عقدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة عبدالرسول العوضي، بحضور نائب مدير عام الهيئة المهندس أنور الأنصاري وعميد المعهد العالي لفنون المسرحية الدكتور على العنزي، مؤتمرا صحافيا في مقر الهيئة بمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان المسرحي الخليجي الخامس للاشخاص ذوي الاعاقة.

وأكدت العوضي، ان المهرجان يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية عن افتتاح فعاليات المهرجان المسرحي الخليجي الخامس للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف اليوم العالمي للمعاقين في 3 ديسمبر 2019، مشيرة الى أن الهدف من عقد مثل هذه المهرجانات تعزيز الثقة في نفوس ذوي الاعاقة وابراز مواهبهم في المجال المسرحي.

وقالت: إن «المهرجان المسرحي فرصة لهم في عرض قضاياهم بطريقتهم الخاصة في اطار العمل من اجل دمجهم في المجتمع، مشيرة الى ان العرض المسرحي الاول سيكون من نصيب الكويت وهي الدولة المستضيفة للمهرجان العرض الأول ومن ثم تتوالى عروض بقية الدول بواقع عرض واحد يوميا حسب الحروف الأبجدية وسوف يكون هناك ورشة عمل لوفد سلطنة عمان عن الاعاقات السمعية والبصرية كيفية تدريبهم وتعليمهم على خشبة المسرح بالاضافة الى زيارة آخر يوم للدول المشاركة لمركز عبدالله السالم الثقافي.

من جانبه، تحدث عميد المعهد العالي لفنون المسرحية الدكتور على العنزي، عن لجنة التحكيم للمهرجان المسرحي، مؤكدا ان اللجنة تتكون من نخبة من الفنانين والنقاد من دول الخليج وسوف يعلن عن أسمائهم يوم الافتتاح.

وذكر أن شروط المهرجان تضمن بأن تكون نسبة من ذوي الاعاقة 60 بالمائة من الاعاقات المتوسطة والبسيطة مع اثباتات ما يدل على ذلك من اوراق وشهادات رسمية.

