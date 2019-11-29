وطن النهار

?استقبلت هيئة القوى العاملة سفير انديكو فوس المدير التنفيذي لشؤون العمالة بوزارة الخارجية الفلبينية ومحمد نور الدين بور بندو سينا القائم بالأعمال بالسفارة الفلبينية والوفد المرافق، الذين قاموا بزيارة مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة للاطلاع على آلية استقبال العمالة ودور الجهات الحكومية بالمركز وعلى الخدمات التي يقدمها المركز للعاملات المقيمات فيه بما يشمل الخدمات الصحية والقانونية. في هذا السياق، اشاد الوفد الفلبيني خلال الزيارة بالرعاية والتأهيل التي تحظى به النزيلات وبالجهود المبذولة التي تقدم بالمركز من خدمات لنزيلاته من حيث توفير الحماية القانونية والاقامة الكريمة للعمالة. وأعرب السفير انديكو فوس المدير التنفيذي لشؤون العمالة بوزارة الخارجية الفلبينية والقائم بالأعمال بالسفارة الفلبينية محمد نور الدين بور بندو سينا، عن شكرهما بتسجيل كلمة شكر في سجل زوار المركز، معربان فيها عن تقديرهم للدور الذي يقوم به المركز وشكرهما العميق لجميع العاملين به على جهودهم المبذولة اتجاه العمالة المتواجدة في المركز. كان في استقبال الوفد الفلبيني مدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي ورئيس مركز ايواء العمالة الوافدة وعلي شداد المطيري، الذين اجابا على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الوفد الفلبيني وتم تزويدهم بكل المعلومات والاحصائيات المختلفة الخاصة بأعداد العاملات الفلبينيات المتواجدات بالمركز، كما قدم الوفد الهدايا للعاملات الفلبينيات.

