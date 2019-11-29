وطن النهار

أعلن مراقب التدريب في وزارة الاوقاف يوسف الباطني، ختام دورة «أساسيات اعداد مدرب» التي حاضر فيها مستشار التنمية البشرية وائل المطوع ضمن خطة الادارة للبرامج التعاقدية، موضحا ان الدورة موجهة للوظائف الاشرافية في الوزارة التي تحرص عليها تنظيمها بشكل سنوي لرفع كفاءة المدربين لديها.

وأكد الباطني في تصريح لـ«النهار» على هامش حفل الختامي للدورة وتكريم المشاركين، ان الدورة اثبتت نجاحها في كل المقاييس وساهمت، لاسيما ان المشاركين تميزوا بأدائهم خلال عروضهم عقب الانتهاء من البرنامج التدريبي، لافتا الى ان الاوقاف لا تألو جهدا في تنظيم واقامة مختلف البرامج الكفيلة برفع كفاءة المتدرب وتعزيز مهاراته وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

من جانبه، اوضح مستشار التنمية البشرية وائل المطوع، ان دورة «أساسيات اعداد مدرب» نظمت بالتنسيق بين وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وشركة كسب للاستشارات والتدريب، مؤكدا ان الدورة تحرص على تغطية جميع المجالات الكفيلة بتخريج المدربين الأكفاء من خلال التعريف على الاساسيات.

وقال: انه «تم تسليط الضوء على سلوك المدرب والانماط البشرية الموجودة المتنوعة وكيفية قراءة المدرب للجمهور وكيفية التعامل معه، بالاضافة الى اكساب المشارك اساليب التدريب المختلفة لاسيما في استخدام الصوت المتنوع ولغة الجسد، مشيرا الى اهمية تدريب المتدرب على كيفية اعداد حقيبة تدريبية صحيحة والبدء في نشاط استهلالي جيد يجذب المتدربين من خلال تقديم خدمة الدورة بصورة مؤثرة بالوجدان.

وقال: «شعار كسب «تبسيط المعلومة واكساب المهارة»، لان التدريب معني باكساب المهارة، مؤكدا ان الدورة ناجحة والمتدربين ابدعوا في عرضهم بما يؤكد انهم مدربو المستقبل، لافتا الى ان وزارة الاوقاف من الوزارات المتميزة باستقطاب مدربين من الخارج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية او حتى في التدريب الداخلي فهم ماهرون في استخدام هذه الامر. وأشار الى ان دورة اساسيات اعداد متدرب تنطلق من اهداف عامة وأخرى خاصة باعتبار ان وزارة الاوقاف لديهم جانب دعوي والمتدربين يستفيدون من التدريب في المحاضرات الدينية او الاجتماعات والمشاريع وكذلك مواجهة الجمهور ليكونوا قادرين على اعداد دورة تدريببة بشكل علمي عملي صحيح يستطيع المدرب ان يكسب المدرب المهارات المطلوبة.

