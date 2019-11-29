وطن النهار

تواصل الحملات التفتيشية التي تنفذها الاجهزة الرقابية في البلدية رقابتها على المخيمات الربيعية للتأكد من التزام اصحاب المخيمات الربيعية بالتعميم الاداري رقم 32/2019 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية، مشيرة الى ان الحملة التفتيشية التي نفذتها ادارة النظافة العامة في بلدية محافظة الاحمدي بالتعاون مع لجنة المخيمات الربيعية جاءت في اطار الحملات المتواصله التي تنفذها الأجهزة الرقابية للتأكد من التزام اصحاب المخيمات الربيعية بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق اوضحت لجنة المخيمات الربيعية بأن الحملة التي نفذتها بالتعاون مع ادارة النظافة العامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي بمنطقة عريفجان اسفرت عن ازالة 11 مخيما ربيعيا غير مرخص ويتم استغلالهم تجاريا، مبينة بأن الازالة تمت بعد انتهاء فترة الانذاروباستخدام عدد من الآليات.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي ان اجتماع صاحب السمو امير البلاد برؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واعطاء توجيهاته السامية لتحقيق مصالح الدولة لا سيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد تمثل دعوة لجميع القياديين والمسؤولين بالدولة بالقيام بمسؤولياتهم لبذل كل الجهود لتحقيق ذلك في نطاق عملهم.

وشدد العنزي في تصريح صحافي على ان اجراء اصلاح شامل لبلدية الكويت سيحقق فارقاً كبيراً في مسيرة التنمية في الكويت باعتبار البلدية اهم جهاز حكومي مرتبط في تنظيم انشطة وأعمال مهمه لجميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص، مضيفا ان البلدية حققت تقدما ملحوظا في تسريع اعمالها وتبذل الادارة الحالية كل ما يمكنها لتحقيق ذلك لكن خطوات الاصلاح في البلدية لاتزال مقيدة بالميزانيات المحدودة من وزارة المالية وانظمة واشتراطات الخدمة المدنية التي لا تساعد في جذب الكوادر المطلوبة كماً ونوعاً.

وكشف العنزي بأنه يعمل كي تتحول بلدية الكويت الى مؤسسة جديدة تنتهج اعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة وذلك يتطلب تحول شامل في بلدية الكويت وتحويلها الى مؤسسة جديدة ذاتية التمويل لا تعتمد على الاعتمادات المالية من وزارة المالية كما يتيح لها توظيف الكوادر البشرية مباشرة كأي مؤسسة حكومية مستقلة.

وختم العنزي بأن البلدية تحتاج ان تكون محصنة ضد الفساد عبر تبني الحوكمة الشاملة لجميع اعمالها واجراءاتها التي تمثل سياسات واجراءات وقائية تجعل نظم البلدية عادلة ونزيهة وفي نفس الوقت قوية ومنضبطة وفق قواعد واجراءات واضحة كما ان تطبيق الحوكمة يستدعي عمل مقاييس ثابته وموحده تكون مرجعية للموافقات التنظيمية كما يجب ان تكون جميع اجراءات البلدية مكتوبه بالتفصيل ومعتمدة وصادره رسميًا بقرار اداري يضمن تدعيم العمل المؤسسي وعدم الاعتماد على الخبرات الشخصية للموظفين.

