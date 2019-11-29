وطن النهار

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أصدرت الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لقيادة رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بيانا صحافيا أعلنت فيه أنها عقدت أول اجتماعاتها لتشكيل هيئتها الإدارية التي ستقود مقاعد الرابطة بدورتها النقابية 2021/2019 وترأس الاجتماع مهندس رعد ابراهيم الصالح كونه أكبر الأعضاء سنا. وقال البيان إن تشكيل الهيئة الإدارية جاء بتولي د. يوسف مسعد العنزي رئاسة الرابطة، د. أحمد مندني خلفان نائبا للرئيس، د. بدر نادر الخضري لأمانة السر، م. رعد ابراهيم الصالح لأمانة الصندوق، وبعضوية كل من د. فارس محمد العجمي، د. فارس مناحي المطيري، د. سعد مطلق بو سمري. وأوضح البيان أن الاجتماع المقبل للهيئة الإدارية سيتم خلاله توزيع رئاسة لجان الرابطة للبدء في مباشرة أعمالها وتقديم خدماتها لأعضاء هيئة التدريس.

