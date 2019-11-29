دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الاشخاص بالصعود على الرصيف المبلط متجاوزاً الاشارة الحمراء، معرضاً حياته وحياة الاخرين للخطر.

وتؤكد الادارة انه على الفور تحركت دوريات الادارة العامة للمرور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد قائد المركبة وتحرير مخالفة صعود على الرصيف المبلط وتخطي الاشارة الضوئية الحمراء واهمال في القيادة وتم حجز المركبة بكراج الحجز.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بقائدي المركبات الالتزام بالقوانين حفاظا على الارواح.

