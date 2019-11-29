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قضت محكمة الجنايات بالغاء الحكم الغيابي الصادر بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه والزامه بكفالة 200 دينار لحيازته 99 حبة ترامادول بقصد التعاطي وتهريبها بحقيبته اثناء عودته من القاهرة.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما اكد به مراقب جهاز التفتيش بالمطار الدولي انه واثناء تقدم المتهم الى كاونتر التفتيش وبصحبته عدد 1 حقيبة حمراء اللون وعند تفتيشها عثر بداخلها على جوارب بيضاء اللون وعند تفتيش الجارب عثر بداخلها عدد 20 حبة حمراء يشتبه بأنها ترامادول +78 حبة بيضاء اللون يشتبه بأنها ترامادول وتم تفتيشه ذاتيا بعد توقيعه على الاقرار الجمركي ولم يعثر على شيء سوى ما ذكر.

وحضر المحامي عبدالله العلندا امام المحكمة ودفع بانتفاء جريمة استيراد مادة مؤثرة عقليا «الترامادول» بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك حيث ان المتهم مصروف له عقار الترامادول كدواء بمذكرة طبية صادرة من مستشفى حكومة جمهورية مصر العربية.

واوضح العلندا ان محكمة النقض المصرية قضت اذا كانت الواقعة غير ثابتة في حق المتهم قضي فورا ببرائته منها طبقا للمادة 304/1 اجراءات جزائية.

