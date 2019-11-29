إيمانيات

إنّ ائتلاف القلوب واتّحاد الغايات والمناهج من أوضح تعاليم الإسلام ولاريب أنّ توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الأساسية لبقاء الأُمّة الإسلامية ونجاح رسالتها، عن الإمام عليّ (عليه السلام): «الناس أخوان فمَن كانت أخوته في غير ذات الله فهي عداوة وذلك قوله عزّوجلّ: (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)». هناك أمرٌ يلاحظه المُسلِم كلّ يوم، فالعملُ الواحدُ في حقيقته وصورته يختلف أجره اختلافاً كبيراً حين يؤدّيه الإنسان وحيداً، وحين يؤدّيه مع آخرين، إنّ ركعتي الفجر مثلاً وركعات الظهر هيَ هيَ، لم تَزِدْ شيئاً عندما يؤثر المرء أداءها في جماعةٍ عن أدائها في انفراد، ومع ذلك فقد ضاعف الله تعالى أجرها بضعاً وعشرين مرة عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله، وهذا إغراءٌ شديد للانضواء في كنف الجماعة، ونبذ العزلة، ودفع الإنسان إلى ترك وحدَتِهِ والإندماج في أُمّته، فالإسلام يكره للمُسلِم أن ينحصر في نطاق نفسه وأن ينأى بمصلحته عن مصلحة الجماعة وحياتها.

والقضية الفلسطينية هي خير قضية تجمع الأُمّة الإسلامية.. فأرض فلسطين العربية تحتل مكانة عظمى في الإسلام، إذ بها مدينة القدس ثاني مدينة أُضيئت بنور التوحيد بعد مكّة المكرمة، حيث بُني بها المسجد الأقصى الحرام بعد بيت الله تعالى الحرام أوّل بيت وضع للناس بأربعين عاماً، هذا المسجد الذي كان أُولى القبلتين، ونال المنزلة الثالثة في القدسية بعد المسجد الحرام ثمّ المسجد النبويّ، وأُطلق عليه لذلك ثالث الحرمين، وامتدت حوله البركة لتشمل أرض فلسطين، حيث قال الله عزّوجلّ عنه: (الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) (الإسراء/ 1). ولا عجب فقد كانت ميدان الرسالات السماوية، تلك الرسالات التي خُتمت برسالة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن المؤكّد أنّ أرض فلسطين هي أرض إسلامية، لا تخص شعباً مُسلِماً دون آخر. جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مطالبين بالدفاع عن حرمتها وحرمة المسجد الأقصى المبارك.. إنّ ما يجري في فلسطين اليوم يضع الأُمّة الإسلامية والعالم أمام مسؤوليات جسيمة.. فقضية فلسطين من القضايا الأساسية التي تشكّل أُولوية في اهتمامات الأُمّة الإسلامية من خلال التأكيد الدائم على عظمة هذا الفعل الجهادي والواجب الديني والإنساني والعقلاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم.

قضية فلسطين اليوم تحتل موقعاً متقدّماً في مبادئ كلّ إنسان غيور.. وتبشرنا بأملٍ واعد ما زلنا نعيش لنحياه يوماً.. وكلّنا ثقة بأنّ الأمل سيصير ذات يوم حقيقة لا تعرف التبديل. وبعزيمة أهلنا وكلّ المحبين لخير الإنسان، سيُطرد الصهاينة الذين ما زالوا يشردون الشعب الفلسطيني ويطمعون في التوسع لتمتد مخالبهم إلى كلّ الأصقاع. الكيان الذي فُرض على أرض فلسطين خطر ليس وليد المصادفة أو المناسبة الخاصّة، بل هو إدراك ناتج عن فهم حقيقة الصراع الذي كانت تعيشه الأُمّة. وإنّ وظيفة ذلك الكيان هي التغلغل الخبيث في مناطقنا وبلادنا. أرض فلسطين.. أرض غالية أنّها قلب الأُمّة العربية النابض على هذه الأرض التي يفوح منها عبق التاريخ وأصالته مكانتها كبيرة بين دول العالم أجمع وخاصّةً بين الدول العربية فلها مكانة تاريخية ودينية وسياحية كبيرة تفتقر لها الكثير من الدول الكبرى. نعم، فلسطين أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية، وقبلة المسلمين الأُولى حيث مرت على أقدم مدينة فيها وهي أريحا، إحدى وعشرون حضارة منذ الألف الثامن قبل الميلاد. وفي فلسطين تتكلّم الشواهد التاريخية عن تاريخ هذه الأرض الطويل والمتشابك منذ ما قبل التاريخ.. ففلسطين المحتلة والأرض المباركة تبقى وما تزال هي قضية الماضي والحاضر والمستقبل.

