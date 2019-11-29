إيمانيات

لعلّ قيمة الدِّين في الاجتماع الإنساني، أنّه يوفّر للإنسان القاعدة الفكرية التي تستند الظواهر الكونية والإنسانية فيها إلى القوّة الإلهيّة الخالقة القادرة والحكيمة التي ركزت الوجود في كلّ تفاصيله على أُسس ثابتة في قوانينها، متوازنة في حركتها، ممّا يُسمّى بالسنن الإلهيّة، فالله هو ربّ الوجود كلّه، الذي يتطلّع إليه الإنسان في كلّ أوضاعه، ليمنحه القوّة في مواطن الضعف، وليرعاه في كلّ أُموره، فلا يحسّ بالضياع، ولا يشعر بالقلق أمام الكون في علاقته بحركته ووجوده، لأنّه يرتبط به في وحدة النظام العام، وفي صفة المخلوقية للخالق والعبودية للربّ، والخضوع لكلّ تدابيره، وبهذا يمتد الإحساس بهذه الوحدة إلى داخل المجتمع الإنساني الذي يعيش كلّ أفراده في نطاق الرابطة الإنسانية التي تجمع كلّ تنوّعاتهم في وحدة داخلية في إنسانيتهم التي يلتقون عليها، وفي دورهم الذي يتكاملون فيه، ولذلك فلا يمثّل التنوّع تبايناً، بل يمثّل تكاملاً في الخصوصيات، بحيث ينضمّ بعضها إلى البعض الآخر من أجل إنتاج القضايا الكلّية في مسار الإنسان، وهذا هو الذي عبّر عنه القرآن الكريم في تأكيده على وحدة عنصر الخلق وتنوّع خصائص الإنسان: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) (الحجرات/ 13).. فالتنوّع هو الوسيلة الفُضلى للتعارف، باعتبار انجذاب الإنسان إلى الإنسان الآخر في حاجاته إليه، من خلال ما يملكه من طاقات فاعلة تؤثّر في حياة الإنسان الآخر إيجاباً، فيدفعه ذلك إلى إيجاد العلاقة به من أجل الحصول على ما لديه من هذه الحاجات.

إنّ المجتمع الإسلامي الحركي هو المجتمع الساعي على الدوام كي يكون مجتمعاً عاملاً عاقلاً موحِّداً الله بحقّ، مكتوباً عند الله في سجلّ الحياة، بكلّ ما تركه في هذه الحياة من فكرٍ وعملٍ وعبادة. فلنكن كمؤمنين ممّن تدفعهم أمانة الرسالة والوجود إلى تعقّل آيات الله تعالى في خلقه وتدبّرها، والاستفادة منها تهذيباً لفكرنا ومشاعرنا، بما يصلح ذات بيننا، ويحصِّن أخلاقياتنا، ويقوّي روابطنا وعلاقاتنا، ولا نكن من المعرضين عن الله، الذين ذكرهم في كتابه العزيز: (وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) (يوسف/ 105).. إنّ الدعوة مفتوحة لنا كي نتجنّب الإعراض عن آيات الله، ونحاسب أنفُسنا إذا قصَّرت، ونسعى جاهدين كي نُكتَب ممّن ساهموا في إعمار الحياة.

ومن جهةٍ ثانية، إنّه لشعور جميل أن يكتب الإنسان عن تطلّعات نفسه وطموحاتها بشكلٍ بريء ومتواضع وهادف، مع السعي والعمل الدؤوب كي نكون من المشمولين برحمة الله ورعايته، ومن المستحقِّين لفضله وتوفيقه، فكم من أُناسٍ يقضون أوقاتهم في الكتابة، وهم منعزلون عن مسؤوليات الحياة، ولا يقومون بدورهم فيما أراد الله تعالى لهم أن يقوموا به، فيعيشون خارج العصر وخارج التحدّيات، وينظرون من أبراجهم العاجية، ويسجنون أنفُسهم في أوهامهم وتخيّلاتهم ولذاتهم الذاتية التي لا تقدّم شيئاً نافعاً للواقع.

أخيراً، إنّ روح الدِّين وغاية التوحيد إيجاد إنسان الرسالة، وإنسان المسؤولية، وإنسان الأمانة في الحياة، الذي ينطلق ليفعل فعله الإيجابي والإصلاحي في المجتمع، ويكون الصالح في فعله وقوله ومواقفه، ويلتزم الصدق والعدل والحقّ، كموازين لحركته في فكره وشعوره. هنا، عندما يتحقّق ذلك، نكون من المكتوبين في سجلّ الحياة الفعلية، حيث يكتبنا الله تعالى ممّن مرَّ على الوجود وترك أثره الفاعل والطيِّب والنافع فيها، ولم يمرّ مرور الكرام من دون أثر.

