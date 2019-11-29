مال وأعمال

حققت بورصة الكويت مكاسب سوقية مليارية خلال 11 شهراً المنتهية من العام المالي الحالي 2019، بالغة 5.27 مليارات دينار، حيث ارتفعت تلك القيمة من مستوى 29.013 ملياراً إلى 34.285 ملياراً ما بين 31 ديسمبر 2018 إلى نهاية نوفمبر الحالي.

كما حققت البورصة مكاسب سوقية تجاوزت حاجز المليار دينار خلال شهر نوفمبر، إذ ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية بحدود 1.2 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 33.08 ملياراً إلى مستوى 34.285 مليار دينار بنهاية الشهر.

ولفتت أوساط بورصوية لـ « النهار» أن أرباح السوق بنهاية 9 أشهر الأول من العام الحالي والتي تجاوزت حاجز 1.6 مليار دينار، والنمو الملحوظ في أرباح القطاع المصرفي خلال تلك الفترة ودخول السيولة الأجنبية إلى السوق على وقع ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة، كما تزامنت تلك الأرباح بقرار البنك المركزي تخفيض مستوى سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية وهو ما انعكس إيجاباً على تحفيز الائتمان والسعي نحو الحصول على أفضل عوائد للاستثمارات من قبل المتداولين.

وفي سياق متصل، استحوذ قطاع البنوك على نسبة 80.7 في المئة من الإجمالي، حيث ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك من مستوى 19.36 ملياراً بداية العام إلى 20.343 مليار دينار بنهاية نوفمبر وذلك في إطار الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق بنهاية الأسبوع، حيث واصلت البورصة الصعود واقتربت من تجاوز حاجز الـ6 آلاف نقطة.

وقد واصلت البورصة صعودها للجلسة الثانية على التوالي وللمرة الثانية عشرة في نوفمبر الحالي، وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملاته مُرتفعاً بواقع 0.84 في المئة عند مستوى 5928.27 نقطة رابحاً 49.6 نقطة مُقترباً بشكل كبير من اختراق حاجز ألفي هام عند 6000 نقطة.

كما أنهى المؤشران الرئيسي والأول جلسة اليوم باللون الأخضر، حيث ارتفع «الأول» بنسبة 1.08 في المئة عند مستوى 6519.36 نقطة رابحاً قرابة 70 نقطة، فيما ارتفع «الرئيسي» بواقع 0.16 في المئة . وأوضح محللون أن المؤشر الأول يواصل الاختراق لاستهداف تلك الأرقام أو يبدأ عملية تصحيح الأسبوع المُقبل، ومن ثم الانطلاق للأهداف وفق الخطة الزمنية المذكورة، ما لم نُفاجأ بأي تأخير في يناير.

وزادت سيولة البورصة أمس 43.5 في المئة إلى 38.73 مليون دينار مقابل 27 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 25.2 في المئة إلى 164.81 مليون سهم مقابل 131.66 مليون سهم .

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 1.46 في المئة، بينما تراجع قطاعا السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.49 في المئة للأول، و0.18 في المئة للثاني. وجاء سهم «أم القيوين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 23.08 في المئة، فيما تصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.79 في المئة.

