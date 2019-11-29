مال وأعمال

دعا عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبد الغني الى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوفير الدعم اللازم له ليكون له دور في الناتج المحلي الاجمالي للكويت مشددا على ان القطاع يعاني نوعا من الاهمال رغم بعض التسهيلات التي تم توفيرها مؤخرا الا ان نقص القسائم الصناعية وبطء عجلة الاجراءات اليومية بين الوزارات تعرقل نمو القطاع .

وقال العبد الغني في تصريح خاص لـ «النهار «ان القطاع لدية مشاكل يومية في الوزارات وفي مقدمتها البلدية حيث نحتاج الى تسريع عجلة الاجراءات بما يتوافق مع تطلعات الصناعيين من خلال توفير مزيد من الدعم الذي ننادي به منذ اعوام والذي سيكون له مردود ايجابي على القطاع باكمله في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.

واشارالعبد الغني الى ان القطاع الصناعي استطاع ان يحقق طفرة في الجودة ما يجعل تميزه لا يقتصر على السوق المحلي بل يمتد خليجيا وعالميا ولذا فلابد من الاهتمام به وتكاتف الجهود الحكومية لمساندته حتي يواصل صعوده ونموه .

وذكر العبد الغني ان القطاع الصناعي استفاد بشكل كبير من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين مؤشرات الاعمال والتي كان لها اثر ايجابي على جميع قطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة وهو ما يمثل استجابة لمطالب اتحاد الصناعات والصناعيين منذ سنوات في تحسين ونمو المؤشرات لانه سيعود بالخير على الاقتصاد الكويتي مستقبلا الذي يحتاح الى تكاتف جميع الجهود لتسريع عجلة التنمية.

واوضح العبد الغني ان حالة الركود التي يمر بها العالم حاليا وتركت مردود سلبي على الاقتصاد الكويتي اثر سلبا على القطاع الصناعي بشكل عام خاصة في ظل السوق المفتوح للكويت ولذا لابد من وجود خطة تنموية لدعم المنتج الوطني حتي نتخطي الصعاب كما تم تخطيها من قبل وكانت اقوى منها.

