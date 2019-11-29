مال وأعمال

قالت مصادر مسؤولة في الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» إن النتائج المالية للشركة أظهرت تحسناً مقارنة بالنتائج المحققة في السنتين الماليتين السابقتين، نتيجة الزيادة في الكميات المباعة، وتحسن أسعار النفط النسبي في الربع الأخير من العام، كذلك الربح الناتج من عملية التخارج من مشروع هاربيت في استراليا. وآشارت إلى أن استحواذ الشركة على حصة إضافية في حقل جينا كروغ في النرويج وتطبيق الشركة لنظام إدارة محفظة الأصول والتي على أثرها تم التخارج من عدة مشروعات خلال السنتين الماليتين 2017/2018، وبدء الإنتاج من مشروع ويتستون للغاز المسال خلال شهر أكتوبر 2017، ضمن أبرز جهود الشركة لتسحين استثماراتها. وفيما يتعلق بالإنتاج أفادت أن متوسط سعر البرميل بلغ 64.2 دولاراً خلال السنة المالية 2018/2019، بمعدلات إنتاج قارتب الـ100 ألف برميل يومياً، ارتفاعاً من 55.8 دولاراً للبرميل ، ومعدلات إنتاج بلغت 70 ألف برميل في العام المالي السابق. وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إن إنتاج كوفبيك يتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وهو الإنتاج الأعلى في تاريخ الشركة نتيجة تشغيل معظم المشاريع الكبيرة لدى الشركة مثل ويتستون، وزيادة الإنتاج في حقل كيبوت بكندا، واستمرار الإنتاج الجيد في النرويج وإندونيسيا وغيرها من المشاريع. وعن الكميات المستهدف الوصول إليها قال ان الاستراتيجية الحالية تهدف إلى الوصول إلى 150 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، ولكن الآن الشركة تعمل على التركيز على مشاريع الاستراتيجية أكثر من التركيز فقط على عدد البراميل، ومتى تم الحصول على تلك المشاريع الاستراتيجية فسوف يتم الدخول فيها، بغض النظر عن الأرقام الموضوعة.