مال وأعمال

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حددت دراسة مستقبل النقل الجوي حتى 2035 والتي تم عملها بتكليف من لجنة الشؤون الصناعية في «الاياتا» 11 ملفا سوف يكون لموضوعاتها الحيوية تأثير كبير على الحركة الجوية العالم وهي: الجغرافيا السياسية والبيانات وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والحكومة والأمن والحدود والخصوصية والثقة ونماذج الأعمال والاقتصاد والقيم والمجتمعات والبيئة والتكنولوجيا.

وطالبت الدراسة التعامل مع هذه الملفات من قبل أصحاب المصلحة في مجال الطيران وهم: شركات الطيران (في التخطيط للتطوير التكنولوجي والمنتج والسوق في المستقبل)، والحكومات والجهات المنظمة (في بنيتها التحتية طويلة الأجل والتخطيط التنظيمي)، ومشغلي المطار (في إعادة النظر في النفقات الرأسمالية المستقبلية)، و سلطات الطيران المدني، ومقدمو خدمات الملاحة الجوية (في التفكير في تصميم وتطوير البنية التحتية في المستقبل)، من خلال أربعة سيناريوهات محتملة يتم فيها توقع المخاطر والفرص الرئيسة التي قد تواجهها شركات الطيران من الان وحتى عام 2035. مع وضع لكل سيناريو تصور ونتائج مختلفة عن الاخر .

وطالبت الدراسة من الحكومات العمل بجدية لمواجهة خطر تهديدات الرحلات الجوية من خلال الطائرات من دون طيار الـ «درون» والتي كان لها حضور مؤذ في الفترات الماضية واقربها في منطقة الخليج منذ شهر والتنسيق مع المنظمات العالمية لمعالجة هذه الخروقات البالغة من خلال استخدام أجهزة حديثة للرصد سواء الكاميرات أو الرادار أو أجهزة تجسس تعتمد على تردد الموجات الراديوية واستخدامها بشكل فعال لتعطيل الاتصال بين الجهاز (الطائرة من دون طيار) ومن يقوم بتشغيله عن بعد، وإعادة الطائرة إلى وضع تشغيلها الأصلي بما يسمح بإعادتها إلى المكان الذي جاءت منه، وتنفيذ المقترحات الخاصة بتوسيع أو تطوير طوق الأمن حول المطارات لضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية النهائية عن سلامة مواطنيها، والعمل بكل قوة لتسهيل حركة سفر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. الذين من المحتمل ان يزيدوا بسبب مخاطر الحروب الاهلية او الحروب بين الدول.

كما الزمت الدراسة، العاملين في مجال النقل الجوي ضرورة اتباع نهج عالمي للتعامل مع أصحاب الأمراض المعدية مع تزايد خطر الأوبئة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية. وحماية العاملين في المطارات وفي الطائرات لدرء هذا الهم الجديد الذي استفحل تأثيره في السنوات القليلة الماضية بعد دخول العديد من الامراض الخدمة والتي أحيانا تنقل من خلال الشهيق والزفير كماشددت على شركات الطيران بضرورة توخي اليقظة والاستعداد للتعامل مع المسافرين الذين يحملون فيروسات لاسيما وان الخطر ملموس في افريقيا والشرق الأوسط التي حققت أقوى نسبة نمو على مستوى العالم في حركة الطيران والمسافرين تقدر بـ 11.8%، وزيادة في السعة المقعدية بنسبة كبيرة أيضا تقدر بـ 13.7%، هذه النسبة الكبيرة أثرت سلبيا على نسبة إشغال المقاعد والتي تناقصت بنسبة 1.3% لتصل إلى 74.7%. والتي من المتوقع ان ترتفع «كمان وكمان» بعد زيادة عدد الطائرات في شركاتها حتى العام 2035 حيث من المتوقع ان يضاف للاساطيل الجوية 3.310 طائرات جديدة بكلفة إجمالية تقدر بـ 770 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي عدد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط 3510 طائرات بحلول عام 2035م، أي أكثر من ضعف عدد الطائرات الحالية حسب إحصائية نهاية عام 2015م والتي تقدر بـ 1,370 طائرة. منها 1.730 طائرة كبيرة و1.580 طائرة صغيرة (ذات البدن النحيل أو ذات الممر الواحد) وهذه الطائرات تحتاج الي كوادر بشرية لتشغيلها وعلى سبيل المثال لا الحصر 58,000 طيار، و 66,000 فني صيانة جديد، و92,000 مضيف.

