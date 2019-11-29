مال وأعمال

شارك البنك التجاري في معرض «فود باز» «Food Buzz» الذي أقيم في الساحة الخارجية لمجمع الراية على مدى يومين، والذي تم تنظيمه من قبل عدد من الشباب الكويتي الطموح وأصحاب المشاريع الصغيرة. وقد حضر المعرض كل من هنادي المسلم- مدير عام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة – وأماني الورع - نائب المدير العام- قطاع التواصل المؤسسي- وعدد من موظفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد .

وجاءت مشاركة وتواجد البنك في هذا الحدث ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الكويتية الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والأغذية والمشروبات من ناحية أخرى.

وعلى هامش المشاركة في هذا المهرجان، أقام البنك جناحاً لتعريف زوار المعرض على الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها لعملائه مع التركيز على خدمة (T-Pay) لتحويل ودفع الأموال باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة «QR Code» والتي استقطبت اهتمام العديد من رواد المعرض حيث أبدوا إعجابهم الشديد بهذه الخدمة الرقمية المتطورة المقدمة من البنك التجاري الكويتي. وتعليقاً على هذه المشاركة قالت هنادي المسلم مديرعام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة «يلتزم البنك التجاري الكويتي بالعنصر البشري وأهمية الاستثمار فيه بدعم العديد من الفعاليات المرتبطة بالشباب والجيل الواعد، وتشجيعهم على تفعيل طاقاتهم الكامنة وإطلاق العنان لإبداعهم ، إيماناً منه بالدور الذي يلعبه الشباب الكويتي الطموح في بناء مستقبلهم».

ومن جانبها قالت أماني الورع- نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أن التجاري يسعى دائماً لتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم حيث يولي البنك أهمية كبرى لشريحة الشباب ويلتزم بالمسؤولية الاجتماعية تجاهها عبر تقديم الدعم اللازم والمساهمة بمنحهم الثقة بأنفسهم وتحفيزهم نحو ابتكار مشاريع صغيرة تعكس أفكارهم الإبداعية وتعزز مفاهيم استقلالهم الفكري ودورهم الفعال في المجتمع الذي يعتبرون جزءا أساسياً منه.

