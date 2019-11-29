مال وأعمال

رعى البنك الأهلي الكويتي برنامج الأنشطة الرياضية الذي نظمته مدرسة هوب للاحتياجات الخاصة بحضور 350 طالباً تفاعلوا مع فقرات البرنامج التي امتدت على مدار ثلاثة أيام. وقد أقيمت هذه الفعالية الرياضية في نادي الكويت للمعاقين في منطقة حولي خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر 2019.

شارك طلبة المدرسة في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة من بينها كرة السلة وكرة الطائرة ورمي الجلة وشد الحبل وتخطي الحواجز والبولينغ، والتي تهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام الأنشطة الرياضية، أقيم حفل لتكريم بعض الطلبة على أدائهم المتميز ومنحهم ميداليات تذكارية. كما تم تكريم البنك الأهلي الكويتي تعبيراً عن تقدير مدرسة هوب للاحتياجات الخاصة لرعاية البنك لهذه الفعالية.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي على تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ليصنع فرقاً حقيقياً في حياة هؤلاء الأفراد، كما يحرص على زيادة الوعي بهذه الشريحة من المجتمع وباحتياجاتهم ومنحهم فرصة العيش بطريقة صحية.

