مال وأعمال

استضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك» في فرع الفيحاء، مجموعة من طلبة وطالبات المدرسة الأميركية، وبعض اعضاء الهيئة التدريسية، الذين قاموا بزيارة الفرع للاطلاع على اهم الاعمال التي يؤديها والمنتجات والخدمات التي يقدمها.

وجاءت الزيارة ضمن جهود» بيتك» لتعزيز العلاقات والروابط مع كل شرائح المجتمع، وفي خطوة لتعريف الطلبة والطالبات بالعمليات المصرفية المبسطة، وابراز اهمية الادخار وقيمته في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.

وقدم موظفو «بيتك» ضمن جولة ميدانية في الفرع، عرضاً عن بعض المهارات المصرفية، مثل السحب والايداع عبر اجهزة الصرف الآلي، وتعريفهم بالحسابات المصرفية المختلفة، مع تسليط الضوء على حساب «بيتي» للاطفال وحساب «حسابي» للشباب، كونهما الاقرب الى شريحتهم العمرية، مع شرح العديد من المزايا من خلال العروض المنوعة لعملاء الحسابين.

وقام الطلاب بجولة على اقسام الفرع للتعرف على طبيعة عمل الموظفين والموظفات وشملت الجولة قسم السيدات، واطلعوا على تطور ادوات ووسائل تقديم الخدمة للعملاء، مع ابراز الجوانب التكنولوجية والوسائل العديدة التي يوفرها «بيتك» لعملائه للحصول على الخدمة في اي مكان وزمان.

واستمع الوفد الزائر الى شرح مبسط وسريع عن مكانة «بيتك» المرموقة كبنك اسلامي رائد عالميا مع نبذة مختصرة عن نشأته وتاريخه ونموذج عمله. كما جرى الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي ابداها الطلاب والطالبات.

