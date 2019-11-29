مال وأعمال

كرمت الشركة الكويتية لنفط الخليج الشركة الوطنية للخدمات البترولية لما تقوم به من اعمال في خدمة العمليات المشتركة ما يسهم في استمرار العلاقة المتميزة بين الجانبين لتطوير المنطقة المقسومة على وجه مشرف يكون مثالاً يحتذى به يعكس العلاقة بين العمليات المشتركة وشركائها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقامته الشركة الوطنية للخدمات البترولية بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية (العمليات المشتركة) ، تحت عنوان «مؤتمر الشراكة والإنجازات» والذي قام بتنظيمه كل من فريق إصلاح الآبار بالعمليات المشتركة بالتعاون مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية.

واستعرضت الشركة الوطنية للخدمات البترولية خلال المؤتمر والعرض الميداني آخر تطورات آليات العمل فى مجال الخدمات النفطية وذلك من حيث الوسائل والمعدات المستخدمة والتكنولوجيا الحديثة التي تواكب احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والعالمية مما يعكس قدرة الشركة الوطنية للخدمات البترولية على منافسة اكبر الشركات العالمية في شتى مجالات الخدمات النفطية والبيئيـة بالإضافة إلى خدمات الطاقة المتجددة.

حضر العرض والمؤتمر الصحافي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة

محمد الحيمر ورئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للخدمات البترولية عمران حبيب حيات ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- الشركة الوطنية للخدمات البترولية خالد حمدان السيف ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات النفطية - الشركة الوطنية للخدمات البترولية أيمن الخباز – طلال العنزي – مدير دائرة تطوير الحقول (بالإنابة)- العمليات المشتركة باسم الرويح – رئيس فريق عمليات إصلاح الأبار- العمليات المشتركة.

