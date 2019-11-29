مال وأعمال

بدأ بنك الكويت الوطني في استقبال المسجلين في سباق المشي بنسخته الخامسة والعشرين يومياً من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية التاسعة مساءً في مركز السباق في الجزيرة الخضراء لتسليم أرقام المتسابقين وتأكيد عملية تسجيلهم في السباق. ويستمر مركز التسليم الكائن على شارع الخليج العربي في استقبال المسجلين بالسباق لغاية يوم الخميس 5 ديسمبر. ويلتزم كل متسابق بارتداء الرقم الخاص الذي استلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنّى لكل متسابق تتبُّع عدد خطواته ومشاركتها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على المسافة التي قطعها خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكّام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة. ويفتح السباق المقرر انطلاقه يوم السبت 7 ديسمبر2019 مجال المشاركة من عمر 12 عاماً وما فوق، حيث سيتم في نهاية السباق تتويج المتسابقين العشرة الأوائل من الفئات العشر المشاركة بحسب الأعمار من النساء والرجال. ويقدم البنك الوطني في ختام السباق فرصا للفوز بسيارتي رينو جديدتين مقدمتين من الشريك الاستراتيجي للسباق مجموعة البابطين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الجوائز القيمة والمفاجآت الكبرى والسحوبات للمشاركين. ويأتي هذا السباق في إطار الفعاليات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيداً على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتجدر الاشارة إلى أن سباق هذا العام يحمل شعار «خطوة واحدة قد تغيّر حياتك»، وذلك بهدف التشجيع على الرياضة وأهمية التوعية الصحية التي يواصل البنك الوطني تبنيها ونشرها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.