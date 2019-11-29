مال وأعمال

استقبل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وفدا من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الهيئة سامي الصقر.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الوزير الروضان بحث مع الوفد السعودي الشقيق تعزيز الصادرات الغذائية بين البلدين، مؤكدا أهمية التنسيق في الإجراءات بين البلدين بما يسهم في انسيابية عملية التبادل التجاري وتسهيلها.

وأضافت أن وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قدم عرضا حول الشروط والإجراءات المستحدثة لآلية دخول المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً والمصدرة إلى المملكة.

في إطار آخر، بحثت وزارة «التجارة» تشريعات وقوانين عالمية مشتركة لتطوير التجارة الإلكترونية خلال مشاركتها في مؤتمر «الاونسترال».

