مال وأعمال

تواجه المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أميركا الشمالية معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. والولايات المتحدة ماضية في طريقها لكي تتفوق على قطر واستراليا وتصبح أكبر دولة مصدرة للغاز المسال بحلول 2024 لكنها لن تحتفظ بهذه المكانة سوى لبضعة أعوام إذ أن قطر أعلنت هذا الأسبوع أنها سترفع إنتاجها بنسبة 64 في المئة بحلول 2027. وتفرض خطط قطر ضغوطا إضافية على عشرات من المشروعات الجاري تنفيذها منذ فترة طويلة وتواجه بالفعل صعوبات في إيجاد زبائن بسبب الحرب التجارية الأميركية - الصينية وفائض في المعروض العالمي يزيد على الطلب.

وتملك قطر في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال

وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المئة.

وقال نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «قرار قطر التوسع بدرجة أكبر يزيد من الميل النزولي العام للسوق. ومن الواضح أن المشاريع في أميركا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة».

ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أميركا الشمالية إنها لاتزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل.

