مال وأعمال

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) بحضور ومشاركة رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان في مدينة اسطنبول التركية حيث شهد الاجتماع انتخاب دولة الكويت كرئيس للمجموعة العربية في الكومسيك لمدة 3 سنوات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وتبادل وجهات النظر حول موضوع تأمين الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقد ترأس وفد الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل، ممثلا عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مريم عقيل العقيل.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية نبيل العبدالجليل «إن المحادثات الثنائية والتنسيق المتواصل مع المجموعة العربية قد تكلل باختيار الكويت كرئيس للمجموعة العربية في الكومسيك لمدة 3 سنوات، حيث يعتبر اختيار دولة الكويت دلالة على مكانتها المتميزة في العالم الإسلامي والدول العربية بشكل خاص».

