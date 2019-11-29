مال وأعمال

قال 5 مصادر مطلعة إن حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية بي.دي.في.إس.إيه عرضتا الدفع للموردين والمتعاقدين عبر حسابات في الصين باستخدام اليوان كعملة سداد. الخطوة التي جاءت في الشهور القليلة الماضية هي أحدث مثال على سعي كراكاس إلى سبل جديدة لسداد المدفوعات الدولية منذ العقوبات الواسعة التي فرضتها واشنطن بهدف إجبار الرئيس نيكولاس مادورو على ترك السلطة ومنع بلاده من استخدام النظام المالي الأميركي. وأفاد الأشخاص الخمسة، وهم مسؤولان حكوميان وثلاثة مصادر من شركات خاصة في القطاع المالي والنفطي، أن المسؤولين قدموا المقترح شفهيا لأربع شركات على الأقل تقدم خدمات للقطاع العام. وأضافت المصادر أن الشركات تقيّم الاقتراح. ولم تتمكن رويترز من معرفة ما إذا كانت فنزويلا قد سددت بالفعل أي مدفوعات باليوان.