مال وأعمال

أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أنه لا نية للمساس بالدعومات الواردة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، مشيرة إلى أن تلك الدعومات ستبقى فوق مستوى 3 مليارات دينار.

وأوضح أن التوجه الحكومي خلال ميزانية العام الحالي رفع سقف الانفاق الاستثماري لمستوى 19 في المئة للمرة الأولى، والعمل على متابعة كل دينار ينفق على المشاريع التنموية وفق آلية محددة تعتمد على ميكنة متابعة الخطة دون اللجوء للرصد اليدوي وهو ما يساعد على متابعة ورصد أية مخالفات قد تقع من قبل جهات حكومية عند تنفيذ المشاريع التنموية الواردة في الميزانية.

وأشارت المصادر أن وزارة المالية تتجه لخفض حجم الإنفاق المقدر في الميزانية من قبل الجهات الحكومية بأرقام تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دينار بعد أن أكدت المالية في ردها على الموازنة التقديرية أنها مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة، مشيرة إلى أن سقف الإنفاق الذي اتبعته الحكومة في مراجعة الإنفاق منذ العام المالي 2018/2019 سيظل نهجاً حكومياً لترشيد الانفاق وضبط المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية. وشددت المصادر على أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات حاسمة تجاه تحصيل ديونها المستحقة والتي لامست مستوى مليارا دينار بنهاية أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الايرادات غير النفطية وتعزيز صندوق الاحتياطي العام للدولة وهو ما يحقق في النهاية دعماً كبيراً للوضع الائتماني للدولة ويحقق تحسناً كبيراً في تنافسية الأداء الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال على المدى الطويل. وأضافت أن من بين الآليات التي تتجه الحكومة لتعزيزها مراجعة مصروفات كل وزارة خلال السنوات الماضية بما يعزز كفاءة المال العام ومعاقبة كل من تتسبب في هدر المال العام.

جدير بالذكر أن الحكومة تعمل على تحويل أرباح الجهات المستقلة إلى الاحتياطي العام لزيادة موارده التي تم استنزافها بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 42.8 مليار دينار، فيما تسعى لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاصلاحية لتحسين وتطوير الايرادات غير النفطية وتخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام والتي من بينها : إعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة، إعادة تسعير الكهرباء والماء ما عدا السكن الخاص.

