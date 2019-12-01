مال وأعمال

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أمس السبت اكتتاب 127 ألف مواطن في نسبة 50 في المئة من رأس مال شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه بنسبة تغطية 127 في المئة من الاسهم المطروحة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي نشرته «كونا» إن فترة اكتتاب المواطنين المقيدة أسماؤهم في السجل المدني حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019 في نسبة 50 في المئة من رأس مال (شمال الزور) انتهت أول أمس، مشيرة الى ان الهيئة كانت قد اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين عند تأسيس الشركة.

وأضافت الهيئة أن هذه العملية تؤكد عزم الحكومة على توفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين وإشراكهم في ملكية مشاريع الشراكة وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من جميع المنافع المحققة منها من خلال توظيف مدخراتهم في فرص استثمارية فريدة.

وأشارت الى أنه سيتم تخصيص الأسهم خلال خمسة أيام عمل ثم ارجاع المبالغ الفائضة - ان وجدت- خلال خمسة أيام عمل بعد الانتهاء من عملية التخصيص.

