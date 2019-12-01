مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن تشكيل فريق فني مشترك بين كل من وزراة النفط ووزارة المالية ومؤسسة البترول وممثلي بعض الشركات النفطية التابعة للقيام بمراجعة شاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول. ولفتت المصادر أن مؤسسة البترول تقوم منذ العام 1982/1983 باستقطاع فوائد التمويل المستردة من مستحقات وزارة النفط بناء على آلية التحاسب بينهما باحتساب تكلفة التمويل على جميع الأموال المستغرقة في أنشطة إنتاج النفط الخام والغاز والتسويق المحلي للمتجات المكررة والغاز المسال سواء كانت تلك الأموال مستغرقة في أصول ثابتة أو عمليات تحت التنفيذ أو دفعات مقدمة تحت ذمة شراء أو إنشاء أصول أو مخزون المواد وقطع الغيار طالما أنها مخصصة للأنشطة المذكورة، حيث يتم احتساب تلك الفوائد بحاصل ضرب متوسط القيمة الدفترية للأصول المستغرقة في الإنتاج « تقوم به المؤسسة نيابة عن الدولة» بسعر الفائدة المتداول بين البنوك المحلية مضافاً إليها 1 %، إلا أنه خلال اسنة المالية 2018/2019 قامت وزارة المالية باستبعاد فوائد التمويل المستردة بقيمة 442.7 مليون دينار وهي المتعلقة بالأصول المستخدمة ذي الأنشطة وذلك بناء على التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوراء بتاريخ 15/5/2018، بالإضافة إلى الرأي الصادر من الفتوى والتشريع بتاريخ 5/6/2018 والذي أكد على عدم أحقية المؤسسة في استقطاع فوائد التمويل المستردة للأصول المستخدمة في الأنشطة المالية 2018/2019، حيث نص على أن المؤسسة إنما تقوم بمباشرة اختصاصاتها بصفتها ممثلة للدولة ولحسابها باعتبارها جزءاً من دولة الكويت ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمة أن الدولة في علاقتها بالمؤسسة لا تعد من الغير ولا يحق لها احتساب ما يسمى بفوائد التمويل المستردة للأصول المستخدمة أو ما يسمى بمقابل الفرصة البديلة، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات السنة المالية 2018/2019.