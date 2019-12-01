مال وأعمال

تختتم في الواحدة بعد ظهر اليوم اكتتاب شركة بورصة الكويت وسط توقعات ان تبلغ نسبة التغطية ما يقارب 6 أضعاف على الاكتتاب في 100.388 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس بعد ان تجاوزت يوم الخميس الماضي نسبة 5 أضعاف في الكميات المطلوبة في الاكتتاب ، بالمقابل اوضحت مصادر ان نسبة الاكتتاب في شركة شمال الزور فاق 130% بعد اختتام عمليات الاكتتاب مساء اول من امس.

وقالت مصادر لـ «النهار» ان الطلب على الاكتتاب على اسهم البورصة فاق التوقعات خلال الساعات الاخيرة من المواطنين على نسبة 50% من اسهم شركة بورصة الكويت التي تمثل نحو 50% تم طرحها للمواطنين وفقا للاجراءات التي وضعتها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت والمعلومات المدنية بحصول كل مواطن على 70 سهماً وذلك بدون علاوة إصدار ، وتم فتح السقف لامكانية تقدم اي مواطن بطلب للحصول على اي كمية من الاسهم بحد اقصى مليون سهم.

واوضحت مصادر لـ «النهار» انه يجوز لمن يرغب من المواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بحد اقصي عدد 1.003.878 سهم اي بما يعادل 1% من اسهم الطرح وذلك لكل مواطن بالاضافة الى اولاده واحفاده المشمولين بولايته او وصايته من المواطنين المسجلة اسماءهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لافته الى أن سداد قيمة الكميات سيكون عبر المقاصة وفقا لبرنامج ipo- الكويت للكميات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار ، اما الكميات التي تصل الى مليون سهم يكون عبر 10 فروع وفرتها «كامكو» بالتعاون مع بنك برقان للكميات الكبيرة.

واشارت مصادر الى انه سيتم الاعلان عن تخصيص الاسهم يوم 8 ديسمبر وفق النسبة والتناسب للطلبات المقدمة من المواطنين ، موضحة ان رد المبالغ الفائضة لمن لم يحصل على كامل عدد الاسهم المطلوبة من قبله سيكون يوم 29 ديسمبر.

