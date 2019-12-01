مال وأعمال

أنفق المستهلكون الأميركيون أكثر من ملياري دولار عبر الإنترنت في الساعات الأولى من موسم تسوق عيد الشكر الخميس الماضي ، بينما كان الإقبال على متاجر التجزئة ضعيفا بشكل كبير عشية الجمعة السوداء، تماشياً مع توجه أوسع للعزوف عن التسوق بالمتاجر التقليدية.

إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه ما حكاية تلك الجمعة ولماذا ينتظرها العالم كل عام ، وأشارت تقارير إلى أن الأسواق في العالم العربي تشهد من كل عام ما يعرف باسم الجمعة البيضاء وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها وفي الفترة نفسها تشهد الأسواق في أميركا وأوروبا ما يعرف باسم الجمعة السوداء فما هي قصة كل منهما؟

ما هي قصة الجمعة البيضاء؟

قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني في العالم العربي بإطلاق مبادرة الجمعة البيضاء عام 2014 ردا على الجمعة السوداء في أسواق أوروبا وأميركا وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود نظرا لخصوصية يوم الجمعة لدى شعوب المنطقة.

وتتزامن الجمعة البيضاء مع الجمعة الأخيرة من نوفمبر من كل عام كما هي الحال مع الجمعة السوداء ولكنها قد تتجاوزها أحيانا لتكون موسما للبيع.

فببساطة تعد الجمعة البيضاء هي أكبر موسم مبيعات في منطقة الشرق الأوسط وقد لا تقتصر على يوم واحد كما هو الحال في الجمعة السوداء فإحدى شركات التسويق الإلكتروني في المنطقة التابعة لشركة أمازون جعلت التخفيضات في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر وفي الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الحالي.

وتحتفي دول الخليج على نحو خاص بالجمعة البيضاء وهو موسم التخفيضات التي تقدم فيه مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة خصومات كبيرة تصل إلى 80 في المئة. وفي لبنان ومصر أيضا ثمة احتفاء بالجمعة البيضاء حيث تقدم أغلب المتاجر عروضا وتخفيضات وخصومات كبيرة على بضائعها.

ما هي قصة الجمعة السوداء؟

يعد يوم «الجمعة السوداء» من أبرز الأيام من الناحية التجارية في أميركا وأوروبا، ويوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب «عيد الشكر» الأميركي والذي يصادف آخر يوم خميس في شهر نوفمبر. وطرحت العديد من القصص حول أصل التسمية. بداية لم يرتبط تعبير الجمعة السوداء لدى ظهوره بعطلة تسوق كما هو الحال حاليا بل بأزمة مالية تتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر 1869.

