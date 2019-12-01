مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن مشاركته كراع رئيس في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية تحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، يومي 8 و9 ديسمبر الحالي في فندق فورسيزونز الكويت، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر 3 جلسات عمل لمناقشة مجموعة من أبرز منتجات التمويل الإسلامي ومنها منتج المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، والتكييف الفقهي للأسهم، والدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها.

وبهذه المناسبة، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد بوخمسين، «أن مشاركة «KIB» في هذا المؤتمر في دورته الثامنة تعكس مدى اهتمام البنك بالمسائل الشرعية ودعمه لمثل هذه المؤتمرات التي تطرح قضايا تسلط الضوء على قطاع البنوك والتمويل الإسلامي والعمليات المصرفية الإسلامية».

وأوضح بوخمسين أن الصناعة المصرفية الإسلامية تظهر نمواً مستمراً، ولذلك يجب على المؤسسات والشركات المالية الإسلامية أن تسعى لوضع معايير واضحة تكسبها القوة والثبات والاستمرارية في ظل بيئة السوق التنافسية. ومن هذا المنطلق، يسعى «KIB» باستمرار لتقديم منتجات وخدمات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتميز بالمرونة والسهولة في التعامل مع العملاء.

كما قدّم بوخمسين شكره لمحافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، لرعايته لهذا المؤتمر والمشاركة فيه، مشيداً بجهود البنك المركزي في حض الصناعة المصرفية الإسلامية على تحقيق المزيد من التطور والازدهار من خلال ما يصدره

من قرارات وتعليمات رقابية تنظم القطاع المصرفي الإسلامي محلياً، فضلاً عن حرصه الدائم على دعم المؤتمرات الخاصة بالمالية الإسلامية وسبل تطويرها ما يعزز وتنظم القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت.

ومن جانبه، صرح المدير التنفيذي لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك، د. محمد الشامري، «أن رعاية «KIB» لهذا الحدث للمرة الثانية تأتي استشعاراً منه بدوره المجتمعي واهتمامه بالمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث التي تأثر إيجابياً على المجتمع، ولاسيما التي تسهم في تطوير قطاع المصرفية الإسلامية»

موضحاً أن المؤتمر سيناقش عدة محاور أساسية تركز على تمويل الأصول الثابتة، عقود البيع والإجارة، بالإضافة إلى التكييف الشرعي لأسهم شركات المساهمة. مضيفاً أن هذه المناقشات ستسهم

في تعزيز النهضة المالية الإسلامية التي نعيشها في الوقت الحاضر، والتي تحتاج دائماً إلى اجتهادات فقهية جماعية تتسم بالأصالة من حيث المصدر والمرونة في التعاطي مع الواقع والتكيف معه.

