مال وأعمال

شاركت «زين» بفعاليات مُنتدى المُدن الذكية الثالث في الكويت تحت شعار «ما وراء التكنولوجيا: تطوّر المدن الذكية»، والذي نظّمته مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت بفندق جميرا شاطئ المسيلة بحضور عدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات المُنتدى شهدت حضور كل من سفير جمهورية كوريا في الكويت هونغ يونغ كي، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، وعدد من ممثلي سفارة جمهورية كوريا في الكويت ومسؤولي القطاعين العام والخاص في الدولة.

وبينت «زين» أنها قامت بالمشاركة في فعاليات المنتدى من خلال جناحها الخاص، والذي قامت من خلاله باستعراض أحدث حلول وخدمات «زين أعمال» المُبتكرة التي تُقدّمها لخدمة قطاع المُدن الذكية في الكويت، مؤكدةً بذلك على دورها كشريك رئيس في تحقيق أهداف خطة التنمية لدولة الكويت «كويت جديدة 2035» المُنبثقة عن تصوّر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035.

وخلال مُشاركته في الحلقة النقاشية التي أتت على هامش المُنتدى تحت عنوان قيادة المُدن الذكية في الكويت، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق: «يمر قطاع الاتصالات بثورة هائلة هذه الأيام، وكون «زين» شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية، فإن تكنولوجيا الجيل الخامس 5G تتيح لنا أن نكون أكثر نجاحاً في سد احتياجات السوق».

وأضاف المرزوق: «الـ 5G لا يتمحور حول سرعة الاتصال فقط، بل هي تكنولوجيا تمكينية لحلول إنترنت الأشياء (IoT)، وكون المدن الذكية تعتمد اعتماداً رئيساً على إنترنت الأشياء لكي تعمل بشكل صحيح، فإن الـ 5G والمدن الذكية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما بعضاً».

وأوضح المرزوق قائلاً: « نحن في زين ملتزمون بكل فخر بأن نكون شريكاً رئيساً في تمكين رؤية «كويت جديدة 2035»، ولهذا كنّا حريصين كثيراً على أن نتبنّى تكنولوجيا الجيل الخامس مُبكراً، ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى مستوى العالم، فقد كنا سبّاقين في الاستثمار بالـ 5G وإطلاق التكنولوجيا تجارياً بجميع أنحاء الكويت في مرحلة مُبكّرة جداً ».

وأضاف المرزوق: «قُمنا بالاعتماد على استراتيجية الاستحواذ الخاصة بنا لسد الفجوة المعرفية التي تنشأ عادةً مع ظهور أي تكنولوجيا جديدة، وقد قمنا بتحقيق ذلك من خلال استثمارنا بشركة NXN التي نعتبرها الآن ذراع زين في حلول المدن الذكية، فهي شركة رائدة على مستوى المنطقة ولديها خبرات دولية وقدرات عالمية كبيرة».

